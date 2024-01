Dużo mówi się o stylu prezydenta czy pierwszej damy, o której przeczytacie na przykład tutaj. Co natomiast wiadomo na temat ubioru lidera PiS? Jeden z twórców z TikToka ocenił jego styl jako mało reprezentacyjny. Swoje stanowisko uzasadnił konkretnymi przykładami, dokładnie analizując elementy garderoby polityka.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński ostro o dziennikarzach

Jarosław Kaczyński potrzebuje pilnie stylisty? "Jest po prostu fatalnie"

Styl lidera PiS został poddany analizie na profilu Matej - FashionGuy. Tiktoker zaczął od krawata Kaczyńskiego, który według niego jest za krótki. Uważa, że w ten sposób lider PiS odbiera sobie elegancję i powagę. - Te krawaty powyżej klamry paska... aż mnie to mierzi - powiedział. Następnie twórca internetowy przeszedł do dolnej części ubioru. - Zniszczone i zaniedbane buty budzą dreszcze - stwierdził pokazując obuwie polityka z widoczną podeszwą. Tiktoker skomentował także zegarek Kaczyńskiego. Na zdjęciu można było zobaczyć model marki Hugo Boss. - Zegarki marek fashion również nie są dobrym rozwiązaniem. Na takich stanowiskach wybierajmy marki zegarków specjalizujących się stricte w ich produkcji - ocenił. Tiktoker zdobył się na koniec na kilka słów gorzkiego podsumowania.

Nic dodać, nic ująć. Jest po prostu fatalnie - powiedział.

Jarosław Kaczyński i jego styl https://www.tiktok.com/@czech_guy_in_warsaw

Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie zarobków w TVP

Kwestia wynagrodzeń pracowników publicznego nadawcy to gorący temat, do którego nawiązał ostatnio lider PiS podczas jednej z konferencji prasowych. - Ile w takiej telewizji zarabiano przedtem? Na przykład pani Tadla, jej dochody, uwzględniając inflację, to jest ponad milion 200 tys. złotych. Gdzie są te różnice? A nie zarabiała najwięcej. Pan Lis zarobił łącznie ok. czterech mln. Te zarobki były znacznie wyższe niż te, o których teraz się mówi. A więc to jedno wielkie oszustwo i wprowadzanie Polaków w błąd - powiedział Kaczyński. Jego słowa postanowił skomentować Tomasz Lis. "Ja rozumiem, że Kaczyński 'broni wolności słowa'. Ale po dzisiejszej konferencji prasowej mam wrażenie, korzystanie z niej przez niego może być samobójcze" - napisał na X (dawniej Twitter). Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.