Sebastian Karpiel-Bułecka od lat daje się poznać jako utalentowany muzyk. Mąż Pauliny Krupińskiej, znanej ze śniadaniówki "Dzień dobry TVN", jest liderem zespołu Zakopower. Grupa rodem z gór może pochwalić się między innymi piosenką "Boso", która do dziś rozpala serca Polaków. Muzycy od jakiegoś czasu szykowali się do występu w Kinie Kijów, który miał miał odbyć się 6 stycznia. Jak się jednak okazało, zespół nie pojawi się na scenie. Karpiel-Bułecka ma pewne problemy.

Niepokojące wieści na temat Sebastiana Karpiela-Bułecki. Zespół Zakopower wydał specjalne oświadczenie

Zespół Zakopower obecnie podróżuje w trasie koncertowej. Ich występy rozpoczęły się w grudniu 2023 roku. Sebastian Karpiel-Bułecka wraz ze swoimi kompanami pojawiał się już w między innymi Gdańsku, Chorzowie czy Radzyminie. Tym razem grupa miała pokazać się w Kinie Kijów. Zakopower miał zaplanowany coroczny koncert kolędowy, który odbywa się 6 stycznia. Niestety, mamy złą wiadomość dla sympatyków góralskiego zespołu. W tym roku nie pojawi się na scenie. Karpiel-Bułecka zachorował. "Niestety choroba rozłożyła Sebastiana bezlitośnie, medykamenty nie pomagają, a śpiewać w takim stanie się nie da. Mamy nadzieję, że wszystkim będzie pasować następna niedziela 14 stycznia, oczywiście w tym samym miejscu" - czytamy w oświadczeniu grupy Zakopower w mediach społecznościowych. Fani są załamani. "Życzymy zdrowia i cierpliwie czekamy na koncert" - pisali pod postem. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Sebastian Karpiel-Bułecka nie przepada za "Sylwestrem z Dwójką" w Zakopanem? Przed imprezą powiedział kilka słów na ten temat

Co roku w Zakopanem odbywa się "Sylwester z Dwójką". Sylwestrowa impreza spotkała się jednak z krytyką ze strony Sebastiana Karpiela-Bułecki. Okazało się, że muzyk nie przepada za tym wydarzeniem, ponieważ jego zdaniem, nie służy ono do promocji tego regionu. Kiedyś sam próbował wystąpić na tej scenie, jednak po jednym podejściu zrezygnował. Dodał, że jego zdaniem organizatorzy nie okazują szacunku góralskiej kulturze. "Kiedy widzę zespoły disco polo grające z półplaybacku, to zalewa mnie krew. A kiedy zobaczyłem, że poprzebierali tych muzyków za górali, to już naprawdę trafił mnie szlag" - wyznał w rozmowie z Łukaszem Kamińskim z wyborczej.pl. Znalazł jednak pewien pozytywny aspekt imprezy sylwestrowej w Zakopanem. Chcecie wiedzieć jaki? Więcej szczegół znajdziecie TUTAJ.