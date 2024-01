Daniel Martyniuk przywitał nowy rok awanturą w jednym z ekskluzywnych, zakopiańskich hoteli. O jego wybrykach usłyszeli już wszyscy. Teraz syn popularnego Zenka zaskakuje kolejny raz. Tym razem postanowił opublikować swoją debiutancką piosenkę "Nigdy Nie Zapomnę", której premiera odbyła się piątego stycznia. W komentarzach internauci są podzieleni co do nowego pomysłu na siebie młodego Martyniuka.

Daniel Martyniuk wydał debiutancki singiel a internauci już komentują

Piosenka "Nigdy Nie Zapomnę" została napisana przez Marcina Kiljana. On również odpowiada za warstwę muzyczną. Teledysk nakręcono na Malcie, a wzięła w nim udział żona młodego Martyniuka, Faustyna Jamiołkowska-Martyniuk. Na końcu teledysku widzowie mogą podziwiać urywki ze ślubu pary. Wraz z wydaniem utworu, Martyniuk Junior musiał liczyć się z różnymi opiniami ze strony internautów. Tych oczywiście nie zabrakło. Zdania na temat singla są jednak różne.

Komentujący nie dali zapomnieć synowi Zenka o jego wybryku w Zakopanem i zdecydowanie nie omieszkali o tym wspomnieć w swoich wpisach. "W Zakopanem to była promocja tego jego utworu, chciał zrobić darmową reklamę", "Nigdy nie zapomnę, celi w Zakopanem". Nie wszyscy byli jednak tak sceptycznie nastawieni do utworu, gdyż wielu internautów doceniło piosenkę. "Tekst i muzyka lepszy niż większość disco polo. Głos ma ciepłą męską barwę. Ale trzeba wiele pracy włożyć w emisję głosu[...]", "Super wykonanie, brawo", "Zarąbiście śpiewasz, a piosenka jest cudna, super brawo".

Daniel Martyniuk nie uniknął porównań do Zenka

Wiele osób zestawia ze sobą głosy syna i ojca. Zenek jest od wielu lat jednym z najchętniej słuchanych muzyków disco polo. W komentarzach pojawiają się opinie na temat dwóch mężczyzn. "Bardzo fajny teledysk. Śpiewa milion razy lepiej niż ojciec", choć większość uważa, że syn nie jest tak dobry jak Zenek: "Zenek to Zenek... To smutne jest", "Tatuś Zenek lepszy". Znalazło się także wiele przytyków co do Daniela Martyniuka, jakoby ojciec miałby mu opłacić wydanie teledysku. Więcej zdjęć w galerii na górze strony.

