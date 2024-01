"19:30" pod lupą KRRiT. Wszczęto postępowanie po materiale dziennikarza o chorym ojcu

W "19:30" nie zabrakło ostatnio "wyjątkowo osobistego wyznania", jak podsumowała Joanna Dunikowska-Paź, która prowadziła wydanie, gdzie poruszono temat choroby Alzheimera. Wielu zaskoczył fakt, że bohater materiału jest ojcem reportera Macieja Gąsiorowskiego. Co na ten temat mówi szef serwisu Paweł Płuska?

REKLAMA

Zobacz wideo Relacja prosto z siedziby TVP

"19:30". Szef programu broni reportera

Choroba Alzheimera dotyczy aż dziewięć milionów osób na terenie samej Europy, co wybrzmiało we wspomnianym wydaniu serwisu. Materiał o tym poważnym problemie społecznym wielu poruszył, a szczególnie w momencie, kiedy okazało się, że bohater cierpiący na to schorzenie jest rodziną reportera TVP. Jak się okazuje ten temat był inicjatywą Macieja Gąsiorowskiego. - Maciej sam zgłosił ten temat, i ten pomysł - wyznał Paweł Płuska w rozmowie z Wirtualną Polską. - Chciał zwrócić uwagę na tę sprawę - podkreślił. Niektórzy skrytykowali ten materiał ze względu na łączenie spraw zawodowych i prywatnych. Co o takim odbiorze sądzi szef "19:30"?

Moim zdaniem nie ma tu żadnej afery. Maciej zrobił bardzo dobry, bardzo wzruszający materiał, który w nader oryginalny sposób pokazuje niezwykle ważny problem społeczny - oznajmił.

Maciej Gąsiorowski broniony przez szefa serwisu TVP

"19:30". Szef serwisu jest dumny z materiału

- To sprawa, która dotyczy bardzo wielu rodzin w Polsce - dodaje Płuska. - Co więcej: liczba takich rodzin będzie niestety rosła. Ten materiał wyraziście pokazał, że takie osoby istnieją, trzeba na nie zwracać uwagę i mówić o nich. I nawet jeśli kontakt z nimi jest coraz bardziej utrudniony albo wręcz niemożliwy, są przez swoich bliskich wciąż kochane i uznawane za członków rodziny. W tym sensie ten materiał przełamuje ważne tabu, realizuje edukacyjną misję TVP. Dlatego jestem bardzo zadowolony, że trafił na antenę - powiedział Płuska.

Materiał dotarł do szefa KRRiT Macieja Świrskiego, który poinformował, że po zapoznaniu się z nim zajął się kwestią "wdrożenia postępowania wyjaśniającego z urzędu w sprawie tego reportażu pod kątem naruszenia godności osoby chorej, ujawnienia wizerunku oraz danych osobowych". - Na razie poruszamy się w sferze komentarzy czy ataków internetowych. Jeśli pojawią się konkretne zarzuty na płaszczyźnie prawnej, będziemy na nie odpowiadać. - wyjaśnił Płuska w reakcji na zapowiedź szefa KRRiT. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Joanna Dunikowska-Paź w '19:30' TVP