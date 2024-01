Występ Edyty Górniak i Allana Krupy na tegorocznym "Sylwestrze z Dwójką" spotkał się z falą krytyki. Górniak przebrała się za lalkę Barbie i z playbacku wykonała medley piosenek z wątpliwej jakości aranżacjami. Co ciekawe, niektórym show polskiej diwy przypadło do gustu. Krytycznie odnieśli się jednak do promowania syna. Ten fakt skomentowała także Natalia Niemen. Miło nie było.

Sylwestrowy występ Edyty Górniak i Allana Krupy zebrał skrajne opinie

Na jednym z facebookowych profili pojawiła się ocena sylwestrowego występu Górniak. Internauta pisał, że występ przypadł mu do gustu. "Nadrabiam sylwestrowe zaległości i mówcie co chcecie, ale to jeden z lepszych, jeśli nie najlepszy pomysł na show na tą taneczną, sylwestrową noc... Nie wiem do czego ludzie się przy******lają? Jedyne co, to do tego aż obślizłego wypychania syna na salony, a tak to naprawdę..." - czytamy w komentarzu.

Natalia Niemen krytykuje Edytę Górniak: Mam irytejszyn...

Post skomentowała Natalia Niemen. Co ciekawe nie odniosła się do występu koleżanki z branży, ale do faktu promowania przez nią Allana Krupy. "Ja też mam irytejszyn na otwieranie synkowi drzwi" - napisała Natalia Niemen. Jej komentarz jest zadziwiający o tyle, że sama jest córką legendarnego wokalisty, Czesława Niemena, i zapewne ten fakt niejedne drzwi jej otworzył. Więcej zdjęć Natalii Niemen znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Czesław Niemen. Historia legendy

Czesław Niemen to legenda polskiej muzyki. W 1962 roku poznał Franciszka Walickiego, który zaczął go promować i organizować występy. W tym samym roku odniósł duży sukces na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie i w nagrodę odbył trasę po kraju z zespołem Czerwono-Czarni. Szybko jednak dołączył do Niebiesko-Czarnych. Od 18 do 20 stycznia 1964 roku wraz z tą grupą występował przed koncertami Marleny Dietrich w Sali Kongresowej w Warszawie. W listopadzie 1965 roku wystąpił jako solista na festiwalu w Rennes, gdzie zdobył statuetkę Srebrnego Gronostaja za kompozycję i nagrodę specjalną jury za najbardziej oryginalny debiut. Później zaczął tworzyć mniej ballad w stylu The Beatles("Pod papugami" znają wszyscy, prawda?, a więcej rock'n'rolla ("Dziwny jest ten świat"). W 1999 roku został wybrany na wykonawcę wszech czasów w plebiscycie "Polityki".