Mama Maryli Rodowicz żyła 93 lata. Tak wygląda jej grób

Maryla Rodowicz jest królową polskiej estrady. Na scenie śpiewa o kolorowych jarmarkach, śpiewa w kolorowych strojach, a pod sceną zawsze roi się od kolorowej prasy. Dzieciństwo jednak nie było aż tak kolorowe. Gdy piosenkarka miała trzy lata, jej rodzice postanowili się rozstać. Wraz z mamą i babcią wyjechały do Zielonej Góry. Ojca aresztowano. To pewnie dlatego stworzyła z mamą piękną, przyjacielską relację.

REKLAMA

Zobacz wideo Maryla Rodowicz doczeka się filmu. Katarzyna Warnke przeciwna

Janina Krasucka zmarła w wieku 93 lat. Tak teraz wygląda jej grób

Janina Krasucka urodziła córkę w wieku zaledwie 20 lat. To pewnie dlatego, jak po latach wspominała artystka, w miejscach publicznych prosiła ją, by zwracała się do niej po imieniu. - Moja mama jak pojechała ze mną na plażę do Sopotu, powiedziała: "Broń Boże, nie mów "mamo", ja jestem Nina. A miała 35 lat. Jak mnie urodziła, to miała 20, to była super laska" - mówiła piosenkarka w wywiadzie dla "Zwierciadła".

To mama zaszczepiła w córce miłość do kultury i sztuki. Sama była uzdolniona plastycznie i... szyła pierwsze sceniczne kostiumy dla Maryli. Pracowała też jako dekoratorka wystaw sklepowych oraz śpiewała w chórze. 19 maja 2017 roku, dokładnie w swoje 93. urodziny, zmarła.

Ostatnie pół roku była u mnie. Byłam przekonana, że ona jest tak mocna, że jej wschodnie geny są tak silne. Wyjechałam w marcu do Nowego Jorku, na tydzień, z synem. Wróciłam i lekarz powiedział mi, że stan jest poważny. Jaki stan poważny? - Ma 93 lata, no, serce, migotanie przedsionków — coś tam jeszcze wyliczył. Mama nie chciała jeść, traciła chęć do życia. Nie mogłam tego zrozumieć. Pytałam: - Włączyć ci radio? - Dajcie mi spokój - opowiadała Rodowicz w "Fakcie".

Niedawno do sieci trafiły zdjęcia grobu pani Janiny. Pomnik jest niezwykle zadbany, czysty. Wciąż widnieją na nim starannie ułożone znicze oraz piękne różowe i białe kwiaty. Widać, że rodzina (zapewne z gwiazdą na czele) dba o niego i pielęgnuje pamięć o rodzicielce Maryli Rodowicz. Więcej zdjęć nagrobku znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Maryla Rodowicz tęskni za mamą. Wspomnienia wciąż wracają

Maryla Rodowicz zdaje się wciąż tęsknić za mamą. Przypomina jej o niej... pokój w jej domu, w którym mieszkała Janina Krasucka przez ostatnie pół roku swojego życia. - Jak idę do swojej sypialni, mijam pokój, gdzie mama leżała. Idę i za każdym razem spoglądam, i nie mogę zrozumieć — był człowiek i go nie ma", podsumowała z żalem, jak podawał "Fakt".