TV Republika przyjęła wielu dziennikarzy, którzy odeszli z Telewizji Polskiej. Główny program informacyjny, "Dzisiaj", opisują jako "prawdziwe, polskie wiadomości". Po wypowiedziJana Pietrzaka stacja ma jednak niemałe problemy. Coraz więcej reklamodawców odcina się od telewizji. Cały bojkot rozpoczęła IKEA, która jako pierwsza wycofała się z puszczania swoich reklam na antenie. Tym razem do całej sprawy postanowiła się odnieść Kinga Rusin, której firma kosmetyczna jest na rynku od 2008 roku.

Kinga Rusin nie chce być kojarzona ze stacją TV Republika

Od kilku dni właścicielom TV Republika maleje lista firm, które chcą się dalej reklamować na ich antenie. Wszystko jest pokłosiem niewygodnych wypowiedzi ze strony zapraszanych gości, na które nikt odpowiednio w stacji nie zareagował, a wręcz przekuł to w atak na wolną telewizję. Teraz była gwiazda "Dzień Dobry TVN" postanowiła stanowczo zareagować na pytania dziennikarzy, które dotyczyły reklamy jej produktów w telewizji. Opublikowała na swoim InstaStories oświadczenie.

"Marka kosmetyków Pat&Rub by Kinga Rusin nigdy nie kupowała i nie będzie kupowała reklam w TV Republika - napisała Kinga Rusin.

Rusin dodała, że powody jej decyzji, co do nie promowania się na antenie tej stacji, są dla niej oczywiste. Zaznaczyła, że "Wszelkie sugestie tego typu spotkają się ze zdecydowaną reakcją na drodze prawnej". Oświadczenie wydała w imieniu swoim oraz Marka Kujawy, które jest jej zarówno partnerem życiowym, jak i biznesowym. Więcej zdjęć gwiazdy znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Kinga Rusin w sprawie Telewizji Polskiej

Dziennikarka przez wiele lat pracowała dla TVP, a było to w latach 90. XX wieku. Związana była również z ówczesną gwiazdą Telewizji Polskiej, Tomaszem Lisem. Później przeszła do konkurencyjnej stacji TVN. Odeszła z telewizji w 2020 roku i na razie nie zamierza do niej wracać. Po rozpoczęciu machiny zmian w Telewizji Polskiej opublikowała bardzo emocjonalne InstaStories, w którym uradowana napisała: "Koniec szczucia w TVP! Nareszcie!". Opisała także swoje odczucia, co do ostatnich lat funkcjonowania Telewizji Publicznej, twierdząc, że w telewizji nie można było nawet zobaczyć dziennikarzy, a "pisowskich funkcjonariuszy".

