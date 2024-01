Holecka zachęca widzów TV Republika do protestu. Mówi o zamachu na media

Danuta Holecka doskonale odnajduje się w roli prezenterki "prawdziwie polskich wiadomości". Program "Dzisiaj", który o 19:00 emitowany jest na antenie TV Republika, jest kopią dotychczasowych "Wiadomości" TVP i z odcinka na odcinek wiernie powiela dotychczasową narrację. Tym razem Holecka zaapelowała do widzów, aby wzięli udział w "proteście wolnych Polaków", który odbędzie się 11 stycznia. Warto przypomnieć, że jeszcze wczoraj, 4 stycznia stacja nawoływała do zaprzestania zakupów w sklepie Ikea, tylko dlatego, że firma zrezygnowała z reklamowania się na antenie TV Republika z powodu skandalicznych wypowiedzi Jana Pietrzaka. Wygląda na to, że dzień bez mobilizacji obywateli do sprzeciwienia się rządom Tuska, to w programie "Dzisiaj" dzień stracony.

11 stycznia o 16:00 protest wolnych Polaków w obronie fundamentalnych wartości. Ma to być okazja, żeby wyrazić stanowczy sprzeciw wobec zamachu na media publiczne oraz łamania przez rząd Donalda Tuska zasad demokratycznego państwa prawa. Uchwały Sejmu nie mogą naruszać obowiązujących ustaw, a ich treść nie może byś sprzeczna ani z Konstytucją, ani z ustawami - mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości i zapowiadają, że takiej mobilizacji nie było już od lat - powiedziała w programie "Dzisiaj" Danuta Holecka.

