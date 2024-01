Viki Gabor to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Wszystko dzięki wygraniu Eurowizji Junior w 2019 roku. Kolejny raz została zaproszona na Sylwestra organizowanego przez Telewizję Polską. Tym razem nie obyło się bez kontrowersji, gdyż Gabor zapomniała tekstu kultowej już piosenki "Co Z Nami Będzie". Internet zapłonął i mocno skrytykował młodą gwiazdę. Teraz nastolatka odpowiada na zarzuty krótkim filmikiem.

Zobacz wideo Viki Gabor o kontakcie z rówieśnikami

Viki Gabor opublikowała parodiujące nagranie

Na oficjalnym profilu piosenkarki na TikToku pojawiło się zabawne nagranie, które odnosi się do jej wpadki w Telewizji Polskiej. Na filmiku Viki tańczy przebrana w długą bluzę, a w tle można usłyszeć jej nieudane wykonanie piosenki Sylwii Grzeszczak i Libera. Na wideo umieściła również napisy, dzięki którym obserwatorzy będą mogli się potencjalnie dowiedzieć, co tak naprawdę zaśpiewała Gabor.

Kiedy rozpędzi się w nowym Benzieeee. Świat rozpędzi niebezpiecznie. Co z nami będzie.

Internauci bardzo dobrze przyjęli nagranie nastolatki. Od razu znalazły się aprobujące ją komentarze: "to jest dystans do siebie","Jesteś ICONIC!", "Cieszę się że nie przejmujesz się hejterami". Pojawiły się także nowe wersje tego, co tak naprawdę zaśpiewała: "kiedy rozpędzisz się na komendzie", co sama Viki skomentowała jako "dobreeeee". Zdjęcia gwiazdy znajdziesz w galerii na górze strony.

Viki Gabor odpowiada hejterom na swoją wpadkę

Już wcześniej wokalistka opublikowała swoje stanowisko w sprawie nieudanego, sylwestrowego występu na InstaStories. "Nie spinajcie tak d*py. Buźki dla hejterów. Uwielbiam wasze komentarze, mam z nich taką bekę". Później dodała post na Instagramie, w którym napisała "Szczęśliwego nowego roku 2024! ps Nikt nie jest idealny". Wielu internautów zarzucało jej umniejszanie sprawy i wręcz obrażenie widzów swoją ignorancją. Komentarze pod jej postem były bardzo ostre: "Wpadki się zdarzają, ale w twoim wykonaniu to nie pierwsza", "takie wiecznie robienie czegoś z łaską i na odpierdziel robi się żenujące". Z drugiej strony wiele osób broniło dziewczyny, twierdząc, że jest jeszcze młoda i ma prawo do pomyłek.

