Gypsy Rose Blanchard stała się sławna, gdy na jaw wyszło, że zleciła swojemu chłopakowi morderstwo matki. Jak się okazało, Dee Dee Blanchard cierpiała na zespół Münchhausena i przez lata wmawiała córce różne choroby, podtruwając ją. Wyrwała jej zęby, przeprowadziła kilka zbędnych operacji i zmuszała swoje dziecko, by poruszało się na wózku inwalidzkim. Gypsy skazano na dziesięć lat więzienia, a jej ówczesnego chłopaka na dożywocie. W grudniu 2023 roku kobieta wyszła na wolność. Teraz media szaleją na jej punkcie.

Gypsy Rose Blanchard udzieliła pierwszego wywiadu na wolności

Gypsy udała się do programu "Good Morning America", gdzie postanowiła pierwszy raz podzielić się swoimi odczuciami po wyjściu z więzienia. Kiedy dziennikarka Deborah Roberts pokazała jej stare zdjęcie z matką i zapytała, czy poznaje tę dziewczynkę ze zdjęć, Gypsy odparła: "Już się z nią nie utożsamiam. Wiem, że to ja, ale jednocześnie, już nie jestem tą dziewczyną". Gdy przeprowadzająca wywiad spytała o prawdziwe oblicze jej matki, Blanchard odparła bez zastanowienia:

Nie wierzę, że moja matka była potworem. Miała w sobie dużo demonów, z którymi się zmagała. Nie chciałam jej śmierci. Chciałam tylko się wydostać z tej sytuacji i myślałam, że to jedyne wyjście.

Jak się okazuje, Gypsy uzależniła się od leków przeciwbólowych. "To trudne, by o tym mówić, bo to sprowadziło mnie na bardzo złą, ciemną ścieżkę, ale pomagało mi poradzić sobie, przynajmniej na jakiś czas". Wyjawiła, że od czterech lat jest "czysta" i nie czuje już potrzeby, by wracać do wyniszczającego nałogu.

Gypsy Rose Blanchard po opuszczeniu więzienia

Kobieta wyszła po niecałych dziewięciu latach spędzonych za kratkami. Od razu stała się gwiazdą internetu. Na swoim Instagramie zebrała ponad sześć miliona obserwujących, a jej TikToka obserwuje prawie siedem milionów osób. Wielu zastanawiało się, jak kobieta poradzi sobie po tak długim odosobnieniu. Gypsy poślubiła swojego partnera, Ryana Andersona, będąc jeszcze w więzieniu. Od razu po wyjściu na wolność parę można było zobaczyć w objęciach. Blanchard wydała również ebooka, w którym opowiedziała o swoich przeżyciach. Wielu internautów ma jednak wątpliwości, co do moralności tego medialnego szumu, gdyż Gypsy zleciła morderstwo matki.

