Martyna Wojciechowska od lat znana jest ze swojej działalności charytatywnej. To założycielka fundacji Unaweza, która na różne sposoby wspomaga kobiety na całym świecie, które pogrążone są w kryzysie. Postanowiła również założyć projekt "Młode Głowy", który będzie podporą dla młodych osób, które szukają pomocy. Jak wyznała podróżniczka, impulsem do rozpoczęcia akcji była jej córka, która również zmagała się z problemami psychicznymi.

Martyna Wojciechowska chciała pomóc córce w kryzysie

Prowadząca program "Kobieta na krańcu świata" zrozumiała, że potrzeby w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży są w kraju ogromne. Nie ma jednak systemu, który wspomagałby najmłodszych w walce z problemami. W jej przypadku najbardziej zadziałał impuls w postaci jej własnej córki, Marysi, która zmagała się z problemami.

Ja też odbijałam się od tego systemu. Ja też byłam tą bezsilną matką, która próbowała znaleźć pomoc dla swojej córki i z tej złości, z tej niezgody zrodził się projekt "Młode głowy" - powiedziała Martyna Wojciechowska.

Jak sama wyznaje, w Polsce ludzie nadal nie rozumieją, że psychiatra i psycholog to taki sam lekarz, jak każdy inny. To, że bólu psychicznego nie widać, nie znaczy, że go nie ma. Kobieta podkreśla: "Kiedy choruje dziecko, kiedy doświadcza kryzysu psychicznego, choruje cała rodzina". Wojciechowska wie, że droga do polepszenia się jakości psychiatrii jest długa, ale wierzy, że będzie lepiej. Sama uważa, że należy zmienić zarówno edukację, jak i poczynić kroki do zmian w opiece zdrowotnej.

Projekt "Młode głowy" wspomaga młode osoby, które potrzebują wsparcia psychicznego. Ma on otwierać nowe horyzonty i uświadamiać ludzi, normalizując choroby natury psychicznej. Program ma trafiać zarówno do osób młodych, jak i ich rodziców, którzy mogą nie mieć odpowiedniej wiedzy oraz narzędzi, aby pomóc swoim dzieciom.

Martyna Wojciechowska cały czas pomaga innym

Podróżniczka od lat prowadzi swój program "Kobieta na krańcu świata". To właśnie dzięki niemu poznała Kabulę, którą adoptowała i umożliwiła jej studiowanie wymarzonego prawa. Kilka lat później wzięła pod skrzydła również Tatu, która również, jak Kabula, pochodzi z Tanzanii. Wojciechowska jest także honorową ambasadorką akcji WWF Polska oraz członkinią Polskiej Akcji Humanitarnej. Jej fundacja Unaweza wspomaga kobiety na całym świecie, które nie mogą sobie pozwolić na edukację czy opiekę medyczną.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy.