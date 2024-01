Sylwia Grzeszczak w tym roku wystąpiła na sylwestrze w Gdańsku i nie pojawiła się na Sylwestrze z Dwójką. W utworze "Co z nami będzie" Liberowi, z którym niedawno wokalistka ogłosiła rozstanie, wystąpiła Viki Gabor. Występ nie należał jednak do udanych przez liczne błędy młodej wokalistki. Teraz Grzeszczak przychodzi do swoich fanów z balladą "Motyle", w której, jak się zdaje, postanowiła rozliczyć się ze swoją przeszłością.

Sylwia Grzeszczak napisała nowy utwór z byłym partnerem

Piosenka "Motyle" została wydana 4-ego stycznia i od razu zwróciła uwagę fanów wokalistki. Grzeszczak oceniania jest jako jedna z najbardziej utalentowanych piosenkarek w naszym kraju. Tym razem jednak najbardziej nie zwrócono uwagi na jej głos a na słowa. Wydaje się, że to osobisty utwór o rozstaniu, który opisuje uczucia kobiety.

Czy to stracony czas? Tego nie powiem o tobie nigdy. Spotkam cię w tylu snach. Choć poranki przywitam z kimś innym.

Fani od razu zaczęli spekulować, że Grzeszczak nawiązuje do rozstania ze swoim mężem, Liberem, z którym była prawie dziesięć lat. Wyjaśnia w niej, że choć już nie są razem, a teraz "biegną już po nowych drogach", to nadal będzie miała w pamięci czas spędzony u jego boku. Sam utwór pojawił się na kanale Libera na platformie YouTube. Jak się można było dowiedzieć z social mediów wokalistki, to właśnie były partner jest autorem słów do tej piosenki, co czyni ją jeszcze bardziej osobistą i emocjonalną w odbiorze.

Internauci nie mogą wyjść z podziwu, że para podchodzi do siebie z takim szacunkiem. Komentarze pod utworem są bardzo pozytywne i zdecydowanie doceniają postawę zarówno Grzeszczak, jak i Libera. "Piękna, dojrzała, każda ważna osoba w naszym życiu zostawia po sobie ślad, nawet gdy odchodzi", "Cudowny, wzruszający utwór[...]", "[...] poleciały łzy wzruszenia".

Sylwia Grzeszczak i Liber ogłosili rozstanie

Wokalistka i raper nagrywali ze sobą od wielu lat. W 2008 roku wydali wspólnie płytę "Ona i On". Para wzięła ślub w 2014 roku. Wspólnie doczekali się córeczki, Bogny, która w tym roku będzie miała dziewięć lat. Małżeństwo zawsze starało się stronić od mediów i chronić życie prywatne. Jesienią 2023 roku para postanowiła ogłosić rozstanie. Nie było to jednak rozejście burzliwe i skandaliczne. Grzeszczak i Liber podtrzymali, że nadal będą ze sobą współpracować. Utrzymują ze przyjacielskie relacje, aby być dobrymi rodzicami dla swojej córki.

Sylwia Grzeszczak i Liber Sylwia Grzeszczak i Liber znowu łączą siły? Nowe ogłoszenie piosenkarki wzbudziło entuzjazm fanów / Fot. KAPiF.pl