Ola i Kamil to para youtuberów, którzy zyskali popularność publikując treści na kanale Psycho Couple. Obecnie prowadzą kanał The Happy Family, gdzie pokazują życie codzienne swojej rodziny. Ich nagrania często wzbudzają kontrowersje, bo para pokazuje bardzo intymne momenty ze swojego życia takie jak np. poród. The Happy Family założyli także półtorarocznej córce konto na Instagramie. Tłumaczyli, że był to jej pomysł: Bardzo tego chciała. Ola i Kamil mają także dwóch synów. Ich konto w serwisie YouTube ma już ponad 317 tysięcy subskrybentów. W najnowszym nagraniu Kamil podzielił się osobistą historią dotyczącą diagnozy, którą usłyszał od lekarza. Mężczyzna dowiedział się, że ma nowotwór i niedługo czeka go operacja.

Popularny youtuber wyznał, że ma nowotwór. Zaczęło się od psiku w uszach

Kamil z kanału The Happy Family nagrał prawie trzydziestominutowy materiał, w którym opowiedział o diagnozie, która zmieniła jego dotychczasowe życie. Mężczyzna od kilku miesięcy uskarżał się na zawroty głowy i piski w uszach. Podstawowe badania nie wykazywały, że w jego organizmie dzieje się coś niepokojącego, więc nawet partnerka Kamila przyznała, że potraktowała narzekanie męża jako przejaw hipochondrii. Zgodnie z zaleceniami lekarza mężczyzna przeszedł rezonans magnetyczny. "Po przejściu badania usłyszał ostateczną diagnozę, jaką jest nerwiak nerwu słuchowego, czyli łagodny nowotwór układu nerwowego zlokalizowany w części mózgu, w której znajduje się nerw słuchowy. Youtuber przyznał, że oswoił się już z diagnozą, ale czeka go jeszcze operacja, która może mieć trwałe skutki uboczne.

Youtuber szykuje się do operacji. Może trwale stracić słuch w jednym uchu

Kamil z kanału The Happy Family powoli szykuje się do operacji. Zabieg planowany jest na 10 lutego 2024 roku. Youtuber opowiedział też o ewentualnych skutkach ubocznych. Jak na razie nieznana jest wielkość i dokładne umiejscowienie nowotworu. Po operacji Kamil może czasowo stracić czucie w połowie twarzy, a także trwale stracić też słuch w lewym uchu. Youtuber podkreślił, że jest pełen nadziei, że zabieg skończy się dobrze. Para przyznała, że informacja o chorobie wpłynęła na jej codzienne życie. Ola i Kamil prowadzą zdrowszy tryb życia i bardziej skupiają się na relacji z bliskimi.