Daniel Martyniuk chce podbić muzyczny rynek. Ma szansę wygryźć własnego ojca? Zenek Martyniuk na scenie muzycznej działa od lat i uchodzi za niekwestionowanego króla disco-polo. Młody Martyniuk do tej pory dał się poznać za sprawą niepokornej natury, a media rozpisywały się o nim przeważnie w kontekście kolejnych skandali i kłopotów z prawem. Nie wiadomo czy Daniel chce to zmienić. Jedno jest pewne, zamierza szturmem podbić listy przebojów. Czy ma do tego predyspozycje? Nowy singiel Martyniuka juniora oceniła dla Plotka uznana trenerka głosu, Anna Wacura.

Trenerka głosu oceniła szanse Daniela Martyniuka na podbicie muzycznego rynku. Docenia jedno

- Będzie dziś petarda, a nawet dynamit - zapowiadał Daniel Martyniuk na Instagramie na kilka godzin przed premierą swojego pierwszego utworu. Teledysk do piosenki "Nigdy nie Zapomnę" zrealizowano na maltańskim wybrzeżu. Debiutujący wokalista wystąpił w powiewającej na wietrze koszuli, autorem słów do "Nigdy nie Zapomnę" jest producent Marcin Kiljan. - Tego spojrzenia i smaku ust i dotyku twego ciała, nigdy nie zapomnę... nigdy nie zapomnę. Uśmiechu jak ze snu, szeptu słów, zapachu twego ciała... nigdy nie zapomnę - śpiewał Daniel. Czy już teraz można mówić o ogromnym talencie młodego Martyniuka? Zapytaliśmy o to ekspertkę i trenerkę głosu. Ta przyznała, że talent sam się nie obroni, kluczowe są nieustanne treningi wokalne.

Pracuję z różnymi osobami - czasem od podstaw nad emisją głosu, nagrywam w studio single i pomagam w realizacji muzycznych marzeń. Mam bardzo duże doświadczenie w tej materii. Piosenka 'Nigdy nie zapomnę' brzmi bardzo dobrze - ale nie można na jej podstawie ocenić głosu pana Daniela. W świecie wokalistów każdy wie, że tylko śpiewanie na żywo - odsłania nagą prawdę o głosie i umiejętnościach. Talent talentem - ale robotę robią zawsze treningi wokalne - a tu można osiągnąć wiele - dzięki ciężkiej pracy nad głosem. Natomiast jestem pewna, że w tym wszystkim liczy się i to bardzo - charyzma samego artysty, jego przebojowość - czyli ten pierwiastek, który nadaje błysk temu muzycznemu dziełu i przyciąga słuchaczy i nie tylko. Czy Daniel Martyniuk to ma w sobie? Z pewnością zadecydują słuchacze - wyjaśniła trenerka głosu.

Zdaniem ekspertki kroi się wielki hit? Nie ukrywała, że teledysk w połączeniu z muzyką robią bardzo dobre wrażenie. - Pewnie! Singiel ma dobry tekst, w świetnym rytmie. Jest to dzieło audio wizualne na bogato. Na pewno znajdzie rzeszę odbiorców. Trzymam kciuki - dodała Anna Wacura.