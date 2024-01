Maffashion, a właściwie Julia Kuczyńska od głośnego rozstania z Sebastianem Fabijańskim i jego następcą Mateuszem "Blue Baby", (który dał się poznać jako aspirujący raper i operator współpracujący z youtuberem Maciejem Dąbrowskim) stroni od skandalów. Influencerka skupia się na macierzyństwie i pracy w mediach. Z pewnością nie spodziewała się, że nowy rok zacznie od nieszczęśliwego zdarzenia. W jakim jest stanie? Szybko uspokoiła fanów.

Maffashion miała wypadek samochodowy. Pokazała zdjęcia

Maffashion dopiero kilka dni po wypadku poinformowała o nim fanów. Influencerka nowy rok zaczęła od przykrego doświadczenia. W czwartek 4 stycznia opublikowała post, w którym przekazała więcej szczegółów. Nie ujawniła jednak, w jakim miejscu doszło do wypadku samochodowego. Wiadomo za to, że do zdarzenia doszło przed godziną ósmą rano 1 stycznia. W jej samochód wjechał pijany kierowca. Nie podała, z kim przebywała w pojeździe, ale można wnioskować, że nie była sama.

Nowy rok, nowa ja. Pijany (7:40) kierowca w nas wjechał. Oby ten rok był jednak finalnie lepszy - ujawniła Kuczyńska w krótkim komunikacie w aplikacji Threads, która jest odpowiednikiem X (dawniej Twitter).

Maffashion za pośrednictwem aplikacji Threads zamieściła także zdjęcie uszkodzonego samochodu. Widać na nim, że w wyniku zderzenia doszło do sporych rozmiarów wgniecenia na tylnych drzwiach pojazdu. "Samochód na pograniczu szkody całkowitej" - napisała celebrytka. Fanów jednak bardziej interesowało, czy nic nie stało się ich idolce. Kuczyńska przyznała, że oprócz samochodu, ona sama nie ucierpiała w wypadku i czuje się dobrze. "Cali" - odpisała krótko. Pijani kierowcy są prawdziwym zagrożeniem na drodze. Z każdym rokiem lista osób, które "po kilku głębszych" wsiadają do samochodu, niebezpiecznie się wydłuża. Warto pomyśleć po zakrapianym wieczorze o tragicznych konsekwencjach, do jakich może dojść z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Więcej zdjęć Maffashion znajdziecie w naszej galerii na górze strony.