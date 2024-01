Wyjazd na Eurowizję nie byłby pierwszym udziałem Steczkowskiej w tym międzynarodowym konkursie. Gwiazda wystąpiła na legendarnej scenie w 1995 roku, czyli rok po udanym debiucie Polski, podczas którego Edyta Górniak wyśpiewała drugie miejsce. Teraz Steczkowska po latach planuje powrócić na eurowizyjną scenę. Jej piosenka - "WITCH-ER Tarohoro" zbiera bardzo pozytywne recenzje wśród fanów konkursu. A co z ekspertami? Swoją opinią na temat nowego utwory Justyny Steczkowskiej podzieliła się Elżbieta Zapendowska. Więcej zdjęć Justyny Steczkowskiej i Elżbiety Zapendowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Tribbs wyjaśnia aferę z Eurowizji. „Polska mnie nie zaprosiła. Jak nie chcecie, to mnie w ogóle nie zapraszajcie!"

Elżbieta Zapendowska dosadnie o utworze Steczkowskiej. Daje jej jakieś szanse?

Zapendowska ma świadomość tego, że Eurowizja rządzi się swoimi prawami, dlatego trudno przewidzieć, czy Steczkowskiej uda się odnieść sukces. W samej piosence widzi jednak potencjał, o czym opowiedziała w wywiadzie dla redakcji O2.pl. - Już zdarzały się takie przypadki, że artyści po latach wracali na Eurowizję i odnosili sukcesy, więc pomysł Justyny sam w sobie jest uzasadniony. Jeśli w tym roku wybór naszego kandydata na Eurowizję będzie przeprowadzony w sposób uczciwy i transparentny, a jak wiemy, w naszym kraju nie jest to standardem, to niech Justyna walczy. Ja trzymam za nią kciuki, choć to, że wybrała na swoją propozycję utwór utrzymany w słowiańskich rytmach - generalnie lubianych przez Europejczyków - w mojej ocenie jeszcze nie gwarantuje jej sukcesu. Trudno cokolwiek przewidzieć. Współczuję wróżkom - przyznała. Zapendowska stwierdziła również, że świetną kandydatką na Eurowizję byłaby Doda.

Doda komentuje kandydaturę Steczkowskiej na Eurowizję

W wywiadzie z Plotkiem Doda wypowiedziała się na temat głośnego powrotu Justyny Steczkowskiej. - Nie słyszałam całej piosenki, natomiast jeżeli robiła to z chłopakami, z którymi ja produkowałam całą płytę, to jest to świetny wybór. Ich piosenki dwa razy wygrały Eurowizję Junior. Ja uwielbiam Eurowizję, więc za każdym razem, kiedy biorą udział już po prostu weterani, znane osoby, które są wyjadaczami estrady, to dla mnie są to jeszcze większe emocje, więc będę jej bardzo, bardzo kibicować. Będę oglądać z wypiekami na twarzy - powiedziała wyraźnie podekscytowana. A wy kogo widzicie w tym roku na Eurowizji? ZOBACZ TEŻ: Justyna Steczkowska będzie reprezentowała Polskę w 2024 roku na Eurowizji? Młody kolega ocenił jej szanse