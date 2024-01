Edyta i Łukasz Golcowie o kryzysie w związku. 'Walczymy do końca'

W nowoczesnym, szybkim życiu nie ma czasu na to, żeby porządnie odpocząć. Tym bardziej nie ma mowy, by w pogoni za karierą, sukcesem i pieniędzmi zastanawiać się nad problemami, które dotykają każdego z nas - nawet gwiazdy. Często są to problemy związkowe. Nie inaczej jest w małżeństwie Edyty i Łukasza Golców.

Edyta i Łukasz Golcowie przechodzili kryzys w związku. "Walczymy do końca"

Niedawno Edyta Golec udzieliła wywiadu w programie "Bliżej Gwiazd". Przyznała w nim, że niejednokrotnie przechodziła ze swoim mężem, Łukaszem Golcem kryzysy w związku. Zapewne Edyta zgodziła się na tę rozmowę ze względu na pojawiające się od miesięcy plotki o rozwodzie gwiazdorskiej pary. Żona muzyka dodała jednak, że mimo kryzysów, zawsze wychodzą na prostą, a o rozwodzie... nie ma nawet mowy.

Przez te 23 lata (...) nigdy nie było takich momentów, że on pomyślał, albo ja, że się rozchodzimy, że rozwód... Oczywiście, były kryzysy, bo to jest naturalne, ale te kryzysy wspólnie przechodziliśmy, nawet jak były rozterki. Pochodzimy z takich domów, gdzie jak jest problem, to się go rozwiązuje. Nie wymienia się partnera ani partnerki. Walczymy do końca. Na szczęście nas te kryzysy gdzieś omijają, mimo że wspólnie pracujemy i narażeni jesteśmy z każdej strony na to, że może się nam znudzić - przyznała.

Edyta Golec o wartościach w związku. "Wierność i lojalność to święta sprawa"

Żona Łukasza Golca nie ukrywa, że jej relacja z mężem narodziła się z przyjaźni. Miłość przyszła dopiero później. Najważniejsze w niej są wartości, na których ją zbudowali: wiara, wspólna modlitwa i oddanie wszystkiego panu Bogu. To daje im poczucie, że "są w dobrych rękach". Mąż, nawet gdy był u szczytu sławy nigdy nie dawał jej też powodów do zazdrości, ponieważ "wierność i lojalność to święta sprawa". Więcej zdjęć Edyty i Łukasza Golców znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Nie zapomnę tego czasu u szczytu popularności, kiedy leciały biustonosze na scenę. Ja na to gdzieś z boku patrzyłam. Wiadomo, że to pewnie karmiło jakoś ich ego, jak to pewnie każdego mężczyzny, ale nigdy nie było czegoś takiego, żebym miała jakieś powody do zazdrości. (...) Pewnie może by i nawet okazję ku temu miał, ale gdzieś tam z tyłu była żona. To jest też właśnie ten plus wychowania tutaj w górach i w tej rodzinie, gdzie wierność, lojalność to jest po prostu święta sprawa i w ogóle nie ma o czym mówić - podsumowała.