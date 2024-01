Zaledwie trzy tygodnie temu Plotek jako pierwszy ogłosił, że Kamilla Baar się rozwiodła, co aktorka ukrywała przez ponad dwa lata. Skoro mleko się wylało, była gwiazda "Na dobre i na złe" nie robi już z tego tematu tajemnicy. I nagle wątek rozwodu i miłosnych porażek poruszyła w nowym numerze miesięcznika "Zwierciadło". Przy okazji zdradziła, jaki ma kontakt z ojcem swojego syna, czyli Wojciechem Błachem. Potwierdziła też naszą informację, że jest znowu zakochana.

Zobacz wideo Paulla po rozstaniu z partnerem, z dnia na dzień trafiła na ulicę

Kamilla Baar mówi o rozwodzie. Zdradziła, co w dzisiejszych czasach niszczy związki

Kamilla Baar jest kobietą, która nie potrafi żyć sama. Jak wyznała w nowym "Zwierciadle", w związkach była od 17 roku życia. Pierwszym mężem aktorki był kolega po fachu, Wojciech Solarz, którego żoną została w 2005 roku. Cztery lata po ślubie małżonkowie nie byli już razem. Kolejnym ukochanym gwiazdy został również aktor - tym razem Wojciech Błach, który od lat wciela się w Wojtka Szulca w "Na Wspólnej". Para w 2011 roku doczekała się syna Brunona. W 2015 roku Baar ułożyła sobie życie z warszawskim prawnikiem. Ich związek trwał siedem lat. Ich rozwód nie był dla Kamilli obojętny.

Rozwiodłam się dwa lata temu i na pewno mocno wpłynęło to na moje życie. Ale nie noszę w sobie żalu. Wychowałam się w pełnej rodzinie, moi rodzice niedawno obchodzili 44. rocznicę ślubu. Marzyłam o miłości romantycznej, bo miałam taki wzór. Teraz wiem, jakie to trudne. Na powodzenie związku wpływa wiele składowych, ale jedna umiejętność wydaje mi się szczególnie cenna - odpuszczanie. Nasze relacje niszczy małostkowość, stawianie na swoim. Doceniłam to, że moje marzenia o miłości romantycznej realizują się w taki skomplikowany sposób. To są dla mnie ważne doświadczenia, mimo że trudne i chwilami bardzo bolą - powiedziała Kamilla Baar w "Zwierciadle".

Kamilla Baar opowiedziała o relacjach z Wojciechem Błachem i potwierdziła nowy związek

"Wiele kobiet pali za sobą mosty, nie utrzymuje kontaktu z byłymi. A pani?" - zapytała Alina Gutek. To zachęciło Kamillę Baar do opowiedzenia o tym, jak dzisiaj wyglądają jej relacje ze znanym z "Na Wspólnej" Wojciechem Błachem. Ich syn ma 12 lat. - Dbam o wszystkie relacje, i te trudne, i te karmiące. Jak mogę na przykład nie mieć dobrej relacji z tatą mojego syna? Oczywiście zdarzają nam się różnice zdań, ale szanujemy się i ufamy, że zawsze chodzi nam o dobro dziecka. Poza tym Wojtek jest świetnym facetem! W każde urodziny Bruna piszę do niego, że to najcenniejszy prezent - to, że się spotkaliśmy i mamy razem syna - powiedziała aktorka. Przy okazji potwierdziła, że jest w nowym związku, choć nie powiedziała z kim. "Jestem w pięknej relacji" - powiedziała krótko. Przypomnijmy, że według naszych informacji, obecnym partnerem Baar jest Adam Sajnuk. Mężczyzna to aktor, reżyser i dyrektor Teatru WARSawy. Gwiazda nie planuje jednak formalizować z nim związku, co jest nauczką po jej drugim rozwodzie. - Na pewno nie wezmę już ślubu. To jedyne moje postanowienie. Moje wszystkie związki z mężczyznami dużo mnie nauczyły o mnie samej. Ulepszam zatem swój charakter, wierzę w samodoskonalenie - zapewniła Kamilla Baar w "Zwierciadle".

Kamilla Baar i Wojciech Błach na gali magazynu 'Pani'. Fot. Kapif.pl