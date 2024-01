Maciej Orłoś, chociaż ma wykształcenie aktorskie i zaczynał swoją karierę, grając w filmach i serialach, obecnie znany jest przede wszystkim jako dziennikarz i prezenter. W 1991 roku dołączył do "Teleexpressu", który prowadził aż do 2016 roku. Po tym, jak TVP zaczęła zamieniać się w tubę propagandową PiS-u, zdecydował się odejść. Teraz po ośmiu latach znów poprowadzi program informacyjny. Jeśli chodzi o życie prywatne, Maciej Orłoś ma za sobą trzy rozwody. Jego pierwszą żoną była Monika Jóźwik. Z drugą, Ewą Orłoś, doczekał się synów Rafała i Antoniego. Natomiast z trzeciego małżeństwa z Joanną Twardowską ma syna Jakuba i córkę Melanię. Obecnie związany jest z dziennikarką, młodszą o 20 lat Pauliną Koziejowską. Czym zajmują się dzieci Orłosia?

REKLAMA

Zobacz wideo Jakim facetem jest Orłoś? Koziejowska mówi o ich związku

Antoni Orłoś interesuje się polityką. Zagrał też w paradokumencie

Antoni Orłoś bez wątpienia poszedł w ślady ojca. Chociaż początkowo narzekał na to, że jego tata jest osobą publiczną. - Jak byłem mały, to za dużo tego czasu razem nie spędzaliśmy. I jak już spędzaliśmy, to był top mojego taty, więc wszyscy na wszystkich wakacjach zabierali mi go do zdjęć. Mediów i show-biznesu nienawidziłem. Jak byłem dzieckiem, to był płacz, że ktoś mi tatę zabiera. Dziś już tak nie myślę - opowiadał w "Dzień dobry TVN". Antoni Orłoś podobnie jak jego ojciec ma swój kanał na Youtubie, w którym komentuje bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. Prowadzi także "Kącik muzyczny" w programie "W telegraficznym skrócie" na kanale Macieja Orłosia. Antoni ma za sobą także epizod związany z aktorstwem. Jako aktor zadebiutował, gdy miał zaledwie rok. Wówczas zagrał w komedii "Tak, Tak" u boku Zbigniewa Zamachowskiego. Już jako dorosły mężczyzna pojawił się też w jednym z odcinków paradokumentu "Ukryta prawda". Syna Macieja Orłosia jednak bardziej ciągnie w stronę muzyki. Jest perkusistą w zespole The Saturday Tea.

Łączy nas z tatą za to absurdalne poczucie humoru. Potrafi zadzwonić do mnie raz w miesiącu i specjalnie zapytać mnie o jakąś oczywistość, na którą zna odpowiedź - opowiadał o relacji z Maciejem Orłosiem w "Dzień dobry TVN".

Rafał Orłoś też próbował sił w aktorstwie. Ma własną agencję artystyczną

Rafał Orłoś jako dziecko też zagrał w filmie. W wieku 11 lat zadebiutował w produkcji "Słaba wiara". Z wykształcenia jest producentem filmowym. Studiował Organizację Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ma własną agencję RO Production, która zajmowała się managementem m.in. Sarsy czy zespołu LemON. Związany jest też z agencją Starship. O Rafale Orłosiu zrobiło się głośno w 2021 roku, gdy związał się z Patrycją Jewsienią znaną z "Idola".

Co robią Jakub i Melania Orłoś?

O życiu Jakuba Orłosia niewiele wiadomo. Jeśli chodzi o córkę dziennikarza, Melanię Orłoś, zajmuje się ona muzyką i występuje pod pseudonimem "Melamakota". Niebawem ma ukazać się jej pierwszy teledysk. Więcej zdjęć dzieci Macieja Orłosia znajdziecie w galerii na górze strony.