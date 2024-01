Anna Lewandowska w social mediach dzieli się kadrami z życia zawodowego i prywatnego. Tę drugą sferę tworzy jej rodzina - mąż Robert i dwie córki, Klara oraz Laura. Znana trenerka na co dzień nagrywa treningi i propozycje zdrowych przepisów. Przy prezentowaniu jednego z ostatnich posiłków mogliśmy zobaczyć jej młodszą córkę, która być może w przyszłości również będzie rozwijała się w social mediach, jak jej mama.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewa w kuchni. Nagle wpadła Laura

Anna Lewandowska opowiada o naleśnikach. W kadrze pojawiła się Laura

Trenerka coraz chętniej pokazuje w sieci swoje córki. Opowiada o tym, jak radzą sobie w Hiszpanii i mówi, jakie mają talenty. Klara ma sześć lat, a Laura trzy. Dziewczynki świetnie się rozwijają i lubią być na nagraniach, które ich mama wstawia do sieci. Na początku stycznia Lewandowska wystartowała z kolejnym wyzwaniem. Tym razem dotyczącym diety, a mianowicie przygotowywania jedzenia bez białego cukru. Pokazała przy okazji fit przepis, czyli naleśniki ze zdrową czekoladą. Opowiadając o daniu spostrzegła, że w kadrze widać uśmiechniętą Laurę, która była bardzo zainteresowana nagrywaniem InstaStories. Na jej niespodziewanie pojawienie zareagowała śmiechem, którego nie zamierzała ukrywać.

Anna Lewandowska z Laurą https://www.instagram.com/annalewandowska/

Anna Lewandowska o rzeczywistości jako mama

Żona Roberta Lewandowskiego słynie z dobrej organizacji. Jej grafik jest bowiem bardzo napięty. Łączy prowadzenie social mediów i wielu biznesów z wychowywaniem dzieci, co nie jest łatwe. - Lubię mieć wszystko zaplanowane, a z dziećmi się tak nie da. Moje dziewczynki są kochane, ale potrafią pokazać swój charakter. Bunt dwulatka nie jest mi obcy. Jeśli ktoś mi mówi o trzecim dziecku, to się łapię za głowę. Podsumowując, nie wszystko jest w naszym życiu idealne, a ja nie jestem idealną matką, mierzę się z powszechnymi problemami rodzicielskimi - mówiła w "Imperium Lewandowska". Wspomniała także o trudnych momentach. - Jak wszyscy mamy też problemy z dziećmi. Ja czasami sobie z tym nie radzę. Mam kryzysy, poczucie winy, że jestem złą mamą, wyrzucam sobie, że macierzyństwo nie jest do końca takie, jak sobie wyobrażałam - wyznała Lewa. Po jej zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

Anna Lewandowska z córką https://www.instagram.com/annalewandowska/