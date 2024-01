Była prowadząca "Dzień dobry TVN" to żona Macieja Maciejowskiego oraz dumna mama trójki dzieci. Cała rodzina mieszka w przestronnym domu, który został urządzony z wykorzystaniem jakościowych mebli i stylowych dodatków. Wszystko widać na Instagramie dziennikarki, która pomiędzy kadrami z pracy chętnie pokazuje swoje cztery ściany.

Anna Kalczyńska uwielbia relaksować się w salonie i na tarasie. Co za oaza

Prezenterka w wolnych chwilach lubi usiąść na kanapie z dobrą książką i kawą. Na jednym ze zdjęć widzimy, że w salonie dominują jasne barwy. Białe ściany wspaniale kontrastują z ciemną, drewnianą podłogą, a ta z kolei pasuje do ogromnego, wzorzystego dywanu. W tle można zauważyć schody. W salonie prezenterki nie brakuje książek, ozdobnych krzeseł z drewnianymi elementami oraz dużych okien, z których rozpościera się relaksujący widok na zieleń. Część jadalniana również prezentuje się okazale - rodzina Kalczyńskiej ma do dyspozycji duży, połyskujący stół. Posiłki są przygotowywane w nowocześnie urządzonej kuchni, w której nie brakuje dobrych sprzętów. Pomieszczenie również jest białe. Ma kilka szarych i czarnych elementów. Wspaniała przestrzeń znajduje się ponadto na zewnątrz. W ciepłych miesiącach Kalczyńska odpoczywa na tarasie, otoczonym wysokimi drzewami. Ma tam stół, niewielki dywan w stylu boho oraz wygodne meble ogrodowe.

Anna Kalczyńska ma w domu sferę beauty

Dziennikarka na jednym z filmów we współpracy z marką kosmetyczną pokazała fanom urodowy kącik, w którym wykonuje pielęgnację twarzy. Widzimy w tej przestrzeni toaletkę przy dużych oknach. Kalczyńska ma zatem wspaniałe miejsce do dbania o urodę i nie tylko. W tle poza dużą szafą można zauważyć wejście do sauny. Kalczyńska wielokrotnie pokazała, że lubi dbać o siebie holistycznie. W wolnych chwilach pewnie nie tylko korzysta z mocy wysokiej temperatury, ale i uprawia jogę. Na jednym z kadrów możemy zauważyć, że na korytarzu ma rozłożoną charakterystyczną matę. Więcej kadrów z domu Anny Kalczyńskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.