Aktywiści od lat krytykowali działanie Lasów Państwowych. Zarzucali nie tylko masowe wycinki drzew, ale także używanie pestycydów czy niszczenie siedlisk zwierząt. Teraz gdy został utworzony nowy rząd, wiele może się zmienić. Donald Tusk poinformował, że nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych zostanie Witold Koss. Na tę informację entuzjastycznie zareagowała Magda Gessler.

REKLAMA

Zobacz wideo Odwiedziliśmy restaurację Magdy Gessler. Tak to wygląda naprawdę

Magda Gessler cieszy się ze zmian w Polsce. "Koniec tego barbarzyństwa"

Donald Tusk w środę podczas konferencji po posiedzeniu rządu powiedział o zmianach w Lasach Państwowych. - Nowym dyrektorem generalnym Lasów zostanie Witold Koss. Oczekiwania wobec nowego szefostwa związane są przede wszystkim z wielką potrzebą społecznej autentycznej kontroli, co dzieje się z naszymi lasami - zapowiedział.

Magda Gessler na InstaStories opublikowała kadr ze stacji TVN24 z powyższą informacją. Nie szczędziła słów krytyki wobec decyzji poprzedniego dyrektora oraz wyraziła swoją radość ze zmian. "Nareszcie lasy zaczną rosnąć, odradzać się, kwitnąć... Zwiększy się masa tlenu, którym będziemy wreszcie szeroko oddychać uff... Bolało tyle lat. Koniec tego barbarzyństwa" - napisała. Po zdjęcia Magdy Gessler zapraszamy do galerii na górze strony.

Wybrano nowego szefa Lasów Państwowych. Zareagowała Magda Gessler fot. Instagram.com/magdagessler_official

Donald Tusk odwołał Józefa Kubicę

Donald Tusk po tym, jak zapowiedział, że dyrektorem będzie Witold Koss dodał, że formalności zostaną dopełnione w ciągu kilku dni. - Związane jest to z faktem, że dotychczasowy dyrektor Józef Kubica, specjalista od upartyjnienia Lasów Państwowych na skalę niespotykaną w historii lasów w całej Europie, jako radny sejmiku wojewódzkiego zostanie odwołany w ciągu tych kilku dni, po stosownych decyzjach sejmiku - powiedział Tusk. Premier bardzo docenia Kossa i jego podejście do polskich lasów. - Doceniam nie tylko dorobek pana Witolda Kossa, ale też jego stosunek do polskich lasów. Powiedział zdanie, które powinno być czymś na kształt motta dla nas wszystkich, którzy będą zajmowali się przyszłością polskich lasów - że lasy to jest święta rzecz. To nie jest tylko gospodarka, gospodarka leśna jest ważną częścią tego fenomenu, jakim są polskie lasy. Lasy to dobro społeczne, narodowe, a nie tylko gospodarka - powiedział.