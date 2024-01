Maciej Musiał cały czas jest jednym z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. W mediach było o nim jednak szczególnie głośno za czasów serialu "Rodzinka.pl", emitowanego od 2011 do 2020 roku, w którym wcielał się w jedną z głównych ról. Gdy więc w 2016 roku do mediów trafiły zdjęcia Musiała z córką prezydenta Andrzeja Dudy, plotki o ich rzekomym związku natychmiast stały się tematem numer jeden. Okazuje się jednak, że nie ma w nich wiele prawdy.

Maciej Musiał o relacji z Kingą Dudą. Opowiedział, jak się poznali

Na początku stycznia Maciej Musiał był gościem internetowego programu Wersow "Czy to prawda że...", w którym influencerka zagadnęła aktora o relacje z Kingą Dudą. Aktor stanowczo zaprzeczył, aby kiedykolwiek byli w związku. - Wszystko się zaczęło od tego, że w wieczór wyborczy, kiedy Andrzej Duda wygrał wybory, zobaczyłem informację, że ma córkę w moim wieku. Stwierdziłem, że zaczepię ją na Facebooku. Ona mnie nie odczepiała, ale po jakimś czasie chyba to zrobiła. Takie głupotki - opowiadał Musiał. Aktor nie miał jednak czekać długo, aby córkę prezydenta poznać osobiście. Okazało się bowiem, że mają wspólnego znajomego i spotkali się na jednej imprezie. To nie wszystko.

Trochę porozmawialiśmy i była później taka sytuacja, że poszliśmy nad Wisłę do baru i dwóch pijanych gości szło przed nami. Jeden drugiego popchnął i leciał na nią. Zasłoniłem ją, odbiłem tego gościa i powiedziałem jej: "właśnie uratowałem ci życie". Podziękowała - dodaje Musiał.

Kinga Duda z rodzicami Kinga Duda z rodzicami, Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Z relacji aktora wynika również, że tego wieczoru Kinga Duda obiecała, że oprowadzi go po Pałacu Prezydenckim. To właśnie po wycieczce po siedzibie prezydenta zostali przyłapani przez reporterów. - Spotkaliśmy się, pokazała mi Pałac i zrobili nam zdjęcia. To one później sprawiły, że została do tego dopisana cała historia. Zdarzało nam się wymieniać SMS-y, ale jak poznajesz kogoś i zaczynają ci robić zdjęcia, to wybija cię to ze strefy komfortu - podsumowuje Maciej Musiał.

Maciej Musiał jest zakochany?

Maciej Musiał należy do osób, które mocno chronią życie prywatne przed mediami, a o związkach nie opowiada publicznie. Od kilku miesięcy pojawiają się jednak pewne przesłanki, że serce aktora jest zajęte. Musiał opublikował na Instagramie nagranie, na którym pozuje obok tajemniczej kobiety. Jak spekuluje "Super Express", to mieszkająca na co dzień w Trójmieście modelka. W marcu ubiegłego roku para była widziana podczas pożegnania na peronie. "Musiał chwycił za jej walizkę i dostarczył ją na sam peron. Para nie szczędziła sobie czułości. Co chwilę spoglądali na siebie z miłością, a kiedy oczekiwali na przyjazd pociągu, nie mogli się od siebie odkleić. Wymieniali głębokie spojrzenia i pocałunki. Maciek przez cały czas trzymał ukochaną w ramionach" - relacjonował wówczas tabloid.