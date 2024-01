Natalia Kukulska jest spełniona zawodowo i prywatnie. To wokalistka i mama trójki dzieci - Jana, Anny i Laury. Ma świetny kontakt z dziećmi, co możemy zauważyć po Instagramie artystki. W ostatnim poście widzimy Natalię Kukulską w towarzystwie córki Anny. Jesteście ciekawi, jak wygląda?

REKLAMA

Zobacz wideo Kukulska z dumą o dzieciach

Natalia Kukulska pozuje z córką. Wyglądały szałowo

"Czymże byłaby noc sylwestrowa gdyby nie kobiety bliskie mojemu sercu? Takie tam garderobiane przytu…laski" - napisała wokalistka w sylwestrowym poście z córką Anną Dąbrówką. Na kadrach możemy zauważyć obie panie w serdecznym uścisku. Mają na sobie szałowe, sylwestrowe kreacje, co zostało docenione przez fanów Natalii Kukulskiej. Ci nie mogli również oderwać wzroku od pięknej Anny, która jest bardzo podobna do mamy. "Dzieci dziedziczą swoją urodę po rodzicach. W przypadku pani Natalii i jej córki panny Anny jak najbardziej się to potwierdza, co widać na przedstawionych fotografiach", "Piękna stylizacja. Mega fryzura, bardzo ci do twarzy", "I to wspaniałe kobietki! To był wspaniały sylwester", "Wysyp piękna, elegancji i gracji. Patrzenie powoduje euforię", "Natalia ślicznie" - czytamy w komentarzach pod sylwestrowym postem artystki.

Natalia Kukulska z córką https://www.instagram.com/natalia.kukulska/

Natalia Kukulska o byciu mamą

Wokalistka i jej córka Anna mają za sobą wyjątkową sesję okładkową. Temu projektowi towarzyszyła rozmowa, gdzie Kukulska otworzyła się na temat macierzyństwa. Artystka wyznała, że wspólne spędzanie czasu z potomstwem to klucz w ich wychowaniu. - Starałam się więc być matką taką, której można powiedzieć o wszystkim. Ciepłą, ale i wskazującą różne drogi, jak to ciepło domowe rozpalać. Bycie razem, wspólne posiłki. Na przykład zawsze gotowałam, prawie codziennie, a jeśli nie mogłam, to dbałam o to, by wszystko było przygotowane - powiedziała w dawnym wywiadzie dla "Vivy!". - W wychowaniu staramy się być z Michałem jednomyślni. Błędem jest, gdy dziecko idzie do drugiego rodzica, wypraszając coś, czego się nie udało z pierwszym - dodała wokalistka. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.