"Tyle osób o taki film prosiło… Zapowiada się dollarsowy Nowy Rok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie" - pisał Stanowski na X (dawniej Twitter) pod postem ze zdjęciem kupionego lotu do Miami. Jak widać po najnowszych kadrach na Instagramie - słowa dotrzymał. Odwiedził Stany Zjednoczone, aby nakręcić film o Caroline Derpienski. Mało kto spodziewał się jednak, że ujrzymy tę dwójkę razem na drinku.

REKLAMA

Zobacz wideo Janoszek odpowiada Stanowskiemu!

Krzysztof Stanowski spotkał się z Derpienski. Polubili się?

W materiałach dotyczących Natalii Janoszek nie wystąpiła sama zainteresowana, za to przy kręceniu filmu o dollarsowej królowej być może zobaczymy Caroline Derpienski. Dziennikarz spotkał się bowiem z influencerką, co wszystko udokumentował na Instagramie. Zrobili sobie zdjęcia w samochodzie modelki oraz w restauracji.

"Wszyscy się zastanawiają, co z tego wyjdzie. Czy dollarsowa królowa przetrwa weryfikację czy może okaże się fejkową queen? Jak obstawiacie?" - napisał dziennikarz w opisie najnowszego posta. Fani Stanowskiego nie kryli zaskoczenia tym widokiem. "Osobiście jestem ciekawy materiału, natomiast samo to, że pan w przeciwieństwie do Natalii Janoszek spędził z panią Caroline cały dzień, wzbudza pytanie o obiektywność" - napisał jeden z internautów. Niektórzy na przykład podejrzewają, że dziennikarz może stać za zbudowaniem rozpoznawalności influencerki.

Ja bym się nie zdziwiła, jak dollarsowa królowa to od początku do końca twój projekt

- dodała inna obserwatorka.

Caroline Derpienski i Krzysztof Stanowski w Miami https://www.instagram.com/krzysztof.stanowski/

Krzysztof Stanowski tak mówił o Derpienski w lipcu

O modelce zaczęło być głośno w Polsce w 2023 roku. Derpienski zaczęła pojawiać się na salonach i udzielać kontrowersyjnych wywiadów. Nowa postać w show-biznesie nie umknęła uwadze Stanowskiego, który postanowił krótko podsumować działalność modelki w mediach. "Robi dokładnie to samo, co ja w Indiach: trolluje. Dobrze się bawi i trolluje" - napisał w lipcu na X, nawiązując do swojej wycieczki, podczas której nakręcił "Bollywoodzkie zero". Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.