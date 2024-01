Maciej Kurzajewski stracił pracę w Polskim Radiu. "Nie będzie prowadził audycji"

Przez lata Maciej Kurzajewski kojarzony był głównie jako prezenter telewizyjny i komentator sportowy. Nie wszyscy wiedzą jednak, że jakiś czas temu rozpoczął on pracę w radiu. Jeszcze do niedawna mogliśmy go słuchać w Programie Pierwszym Polskiego Radia, w którym prowadził audycję o nazwie "Cztery pory roku". Oprócz niego pojawiali się tam również: Daniel Wydrych, Sława Bieńczycka, Roman Czejarek i Agnieszka Kunikowska. Wszystko wskazuje jednak na to, że prowadzącego "Pytania na śniadanie" już tam nie usłyszymy, a nowy rok przyniósł mu rozczarowujące wieści. Jak ujawnił portal Presserwis, Maciej Kurzajewski właśnie zniknął z grona prowadzących program.

Maciej Kurzajewski stracił pracę w Polskim Radiu. Nie ma go w grafiku. Jest oświadczenie stacji

Według informacji serwisu Presserwis Maciej Kurzajewski nie widnieje już w grafiku gospodarzy formatu "Cztery pory roku". Mało tego, informację potwierdziła również rzeczniczka prasowa Polskiego Radia. "Maciej Kurzajewski nie będzie prowadził "Czterech pór roku" w radiowej Jedynce" - potwierdziła w rozmowie z portalem. Przypominamy, że Maciej Kurzajewski z Polskim Radiem związany był od lipca ubiegłego roku. Dla tej rozgłośni prowadził nie tylko program "Cztery pory roku", ale również "Lato z radiem".

Katarzyna Cichopek opublikowała w sieci kadry, z ważnymi momentami, które wydarzyły się w 2023 roku. W nagraniu pokazała m.in. kadr z Maciejem Kurzajewskim z wakacji. Uwagę internautów niemal od razu przykuło to, że na jednym z ze zdjęć wygląda tak, jakby chwaliła się pierścionkiem zaręczynowym, który ma na serdecznym palcu. W mediach rozpoczęły się spekulacje, że może być to pierwszy kadr z dnia, w którym prezenter poprosił ukochaną o rękę. Z wcześniejszych ustaleń wynika, że do tego miało dojść podczas jednego z urlopów pary. Jak na całą sytuację zapatruje się Marcin Hakiel? Tancerz krótko to skwitował. - Szczęścia na nowej drodze życia - powiedział w rozmowie z portalem ShowNews. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Maciej Kurzajewski Fot. KAPiF