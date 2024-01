W "19:30" nie brakuje trudnych tematów, które dotyczą polityki i kwestii społecznych. Ostatnio w serwisie informacyjnym poruszono kwestię choroby Alzheimera, dotykającą przede wszystkim seniorów. Reporter przygotowujący ten materiał postanowił zdobyć się na prywatne wyznanie, co niektórych zaskoczyło, w tym samą prowadzącą.

Zobacz wideo Czy Monika Miller wróci do TVP?

"19.30" i choroba Alzheimera. "Wyjątkowo osobiste wyznanie"

Coraz więcej osób cierpi na tę przypadłość, której objawami są utrata pamięci, trudność w przypominaniu sobie potrzebnych słów oraz nagłe zmiany nastroju. Joanna Dunikowska-Paź zaznaczyła, że na terenie Europy znajdziemy aż dziewięć mln osób z chorobą Alzheimera. Wśród nich znalazł się pan Ryszard, bohater jednego z ostatnich wydań programu. Dla 82-latka czas uległ zatrzymaniu 25 lat temu. Reporter Maciej Gąsiorowski zapytał bohatera wydania o to, który mamy rok, a ten wskazał 1997. Pan Ryszard mieszka na co dzień w domu opieki. Nie ma ponadto świadomości o odejściu własnych rodziców - co pewien czas pragnie złożyć im wizytę. - Gdy przekraczamy siedemdziesiątkę Alzheimer dopada co 16. z nas, a po dziewięćdziesiątce ma go już ponad połowa populacji. [...] W tej chorobie kluczowe jest zrozumienie. Musimy zrozumieć, co się dzieje w głowie chorego i podać mu rękę - powiedział Maciej Gąsiorowski. Te słowa jednak nie były żadnym zaskoczeniem. Na koniec materiału reporter postanowił zdobyć się na szczere wyznanie:

Pan Ryszard to mój tata. Kiedyś kłóciliśmy się o politykę, pieniądze, czy moje długie włosy, ale Alzheimer wymazał wszystkie spory. Została miłość i to chyba właśnie miłość jest najlepszym lekiem na tę chorobę - dodał.

Joanna Dunikowska-Paź w '19:30' TVP

"19:30". Reakcja Joanny Dunikowskiej-Paź

Takiego zakończenia materiału mało kto się spodziewał. Sama prowadząca była w lekkim szoku, co można było zauważyć po jej reakcji na antenie. Zdobyła się jednak na krótkie podsumowanie szczerości reportera. - Wyjątkowo osobiste wyznanie w bardzo ważnej sprawie - dodała na koniec dziennikarka. Po zdjęcia dotyczące tematu artykułu zapraszamy do galerii na górze strony.

