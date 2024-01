"Taniec z Gwiazdami" wraca wiosną na antenę Polsatu. Będzie tam dużo zmian, by przyciągnąć nową widownię przed ekrany telewizorów i wzbudzić wiele emocji. Dopiero co, pisaliśmy, że w programie ma pojawić się Filip Chajzer. Lista nazwisk uczestników nie jest jeszcze zamknięta. Obecnie rekrutacja do show jest prowadzona na kilku płaszczyznach. Według informacji Plotka, włodarze stacji chętnie widzieliby na wiosnę w swoim flagowym programie piosenkarza, który ostatnio odniósł sukces z Dodą. Jej niestety nie ma możliwości zatrudnić, przez kontuzję kręgosłupa.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Smolasty wystąpi w show? Wiemy

W ostatnich miesiącach o Dodzie mówiło się dużo w kontekście singla "Nim zajdzie słońce", który na YouTubie odtworzono w cztery miesiące ponad 60 mln. razy. Nagrała go ze Smolastym, którego szefowie Polsatu chcieliby zobaczyć w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". - Zaproszono go do programu i negocjacje trwają. Polsatowi bardzo na nim zależy - mówi nam pracownik stacji. Czy jego udział się potwierdzi? Tego na razie nie wiadomo. Do programu zaproszona została m.in. Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Kinga Zawodnik i Filip Chajzer. Możliwe, że ostatnie umowy z gwiazdami show zostaną podpisane w przyszłym tygodniu.

"Taniec z Gwiazdami" obejmą też jury show

Z jury nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zniknie Andrzej Piaseczny, Michał Malitowski i Andrzej Grabowski. Swoje miejsce za jurorskim stołem ma pewne tylko Iwona Pavlović, jako ikona programu. Malitowski zdążył już pożegnać się z produkcją. "Kochani, chciałbym z całego serca podziękować wam za te wszystkie lata spędzone razem. Nie będę częścią programu 'Taniec z Gwiazdami' w najbliższym czasie. Uwielbiam ten program i mam nadzieję, że odniesie on sukces w nowej formie. Dla mnie już czas. Wystarczy. Goodbye. I love you" - napisał. Fani nie kryli oburzenia decyzją Edwarda Miszczaka. "Bardzo żal", "Dziwna i nieuzasadniona decyzja","Szkoda", "W tym przypadku nie jest to dobra zmiana" - pisali w komentarzach. Chcielibyście w nowej edycji zobaczyć Smolastego?

Doda i Smolasty Fot. YouTube.com/@smolasty