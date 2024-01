Doda jest jedną z tych wokalistek, którą fani bardzo chcieliby zobaczyć na Eurowizji. Temat jej ewentualnego startu wraca praktycznie co sezon. Ona jednak konsekwentnie odmawiała, tłumacząc swoją decyzję chociażby brakiem odpowiednich budżetów ze strony TVP. Tym razem zaskoczyła swoich wielbicieli. Zapytała ich, czy powinna zgłosić najnowszy singiel do startu w eurowizyjnych preselekcjach.

Doda chce się zgłosić na Eurowizję? Zadała pytanie fanom

Doda wydała ostatnio nowy singiel. Utwór "Mama" jest już doskonale znany fanom, którzy wybrali się na jeden z koncertów "Aquaria Tour". Piosenka została wydana 4 października 2023 roku na reedycji albumu "Aquaria". Oznacza to, że teoretycznie może reprezentować Polskę na Eurowizji. Regulaminowo mogą być to bowiem utwory opublikowane najwcześniej 1 września 2023 roku. Doda na InstaStories zwróciła się do swoich fanów z zapytaniem. "Czas Eurowizji i zawsze to samo. Tym razem jeszcze bardziej podkręcone przez fakt mojej koleżanki z branży, Justyny Steczkowskiej, która zgłosiła swoją piosenkę. Jak dobrze pamiętamy, tylko jeden jedyny raz zdecydowałam się zgłosić swój utwór do Eurowizji po tym, jak przez dekadę namawialiście mnie do tego. To było za czasów państwa Kurskich, którzy stwierdzili, że wybiorą swoich ulubieńców i nawet nie raczyli mojej piosenki do preselekcji dopuścić (...). Właśnie wyszła moja nowa piosenka, nowy teledysk "Mama" o dosyć kontrowersyjnym temacie, dotyczącym mniejszości. Dajcie znać, czy piosenka "Mama" powinna być zgłoszona na Eurowizję? Czy chcielibyście tego? Myślę, że to byłby całkiem ciekawy pojedynek. Bardzo lubię Justynę, ale sama nie wiem... Weźcie udział w sondzie" - powiedziała Doda na Instagramie.

Steczkowska też chce wystąpić na Eurowizji. Doda skomentowała ten pomysł

Przypomnijmy, że chęć powrotu na eurowizyjną scenę zapowiedziała Justyna Steczkowska, która już opublikowała konkursową piosenkę "WITCH-ER Tarohoro". Wykonała ją także na żywo podczas "Sylwestra z Dwójką" w Zakopanem. W rozmowie z Plotkiem Doda powiedziała, co sądzi o piosence koleżanki z branży. "Nie słyszałam całej piosenki, natomiast jeżeli robiła to z chłopakami, z którymi ja produkowałam całą płytę, to jest to świetny wybór. Ich piosenki dwa razy wygrały Eurowizję Junior. Ja uwielbiam Eurowizję, więc za każdym razem, kiedy biorą udział już po prostu weterani, znane osoby, które są wyjadaczami estrady, to dla mnie są to jeszcze większe emocje, więc będę jej bardzo, bardzo kibicować. Będę oglądać z wypiekami na twarzy" - powiedziała Doda.