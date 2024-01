Marzena Kipiel-Sztuka to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Artystka zyskała ogromną popularność dzięki roli Halinki Kiepskiej w "Świecie według Kiepskich". To pewnego rodzaju fenomen, ponieważ Kipiel-Sztuka nie jest kojarzona z żadną inną "dużą" rolą. Mimo komediowego charakteru produkcji życie aktorki dalekie jest od beztroski. W jednym z wywiadów wyznała ona, co sądzi o noworocznych postanowieniach. Słowa serialowej Halinki Kiepskiej dają do myślenia.

Marzena Kipiel-Sztuka dosadnie o postanowieniach noworocznych. Daleko jej do optymizmu

Nowy Rok za pasem, a co za tym idzie postanowienia noworoczne są teraz bardzo na topie. Ludzie miewają do nich różne podejście. Jedni planują naprawdę spore zmiany, inni natomiast starają się nie porywać z przysłowiową motyką na księżyc. Do tej drugiej grupy z pewnością należy Marzena Kipiel-Sztuka. W jednym z wywiadów aktorka zdradziła, jakie myśli towarzyszą jej na początku roku i co się z tym wiąże.

Rok w rok solennie obiecuję sobie, że schudnę, zrobię wreszcie prawo jazdy, czy zdecyduję się na ponowny lot szybowcem. I co? Jak zwykle nic, ale się nie przejmuję, bo nie chcę się stresować, że nie jestem idealna- powiedziała Marzena Kipiel-Sztuka w wywiadzie dla tygodnika "Twoje Imperium".

Przed laty mówiło się o kiepskiej sytuacji finansowej Marzeny Kipiel-Sztuki. Aktorka skomentowała sprawę

Nie od dziś wiadomo, że Marzena Kipiel-Sztuka nie ma łatwego życia. Mimo telewizyjnej kariery aktorka boryka się z wieloma trudnościami. Kilka lat temu pojawiły się pogłoski o niskich dochodach artystki. Jej fani mieli zebrać sporą sumę pieniędzy, a następnie przekazać ją menadżerowi Kipiel-Sztuki. Do takowego zdarzenia nigdy jednak nie doszło. Dlaczego? Aktorka podała powód.

Po pierwsze nie mam menadżera, więc informacja o braku kontaktu z jego strony jest absurdem, którego nie chcę nawet komentować. Po drugie, sprawa dotyczy rzekomej zrzutki zakończonej w styczniu 2021 roku, więc nie rozumiem, dlaczego akurat teraz huczy o tym internet. Ostatnie tygodnie przyniosły radykalne zmiany. Moja sytuacja finansowa nie jest już taka zła - dodała Marzena Kipiel-Sztuka w rozmowie z tygodnikiem "Twoje Imperium".

