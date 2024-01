Codziennie dowiadujemy się o osobach, które dołączają do odświeżonego TVP Info, które nie jest już tubą propagandową partii rządzącej. Jest tam już np. Jarosław Kulczycki, Aleksandra Rosiak, Jacek Zimnik, Paweł Kursa, Marcin Antosiewicz, Justyna Śliwowska-Mróz, Rafał Skórski, Michał Adamiuk i Dominika Komarnicka. Tymczasem Plotek dotarł do informacji, kto niedługo również zasili szeregi stacji. Chodzi o osobę, która w ostatnich latach pojawiała się w programie "Dzień dobry TVN". To doświadczona dziennikarka, prezenterka i bardzo znana osoba.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak traktowali Kalczyńską w TVN? Zmieszała się

Anna Kalczyńska dołącza do TVP Info. Mamy jej komentarz

Plotek jako pierwszy może ogłosić, że propozycję pracy w odświeżonej Telewizji Polskiej ma Anna Kalczyńska. Dziennikarka poza serwisami informacyjnymi, ma szansę prowadzić własny program w TVP Info. Tych tam brakuje i nowe szefostwo stacji pokłada w Annie wielkie nadzieje. "To wymarzona osoba dla stacji. Bardzo nam zależało na jej pozyskaniu, bo to profesjonalistka i duże nazwisko, które przyciągnie nową widownię przed telewizory" - mówi nasz informator z Woronicza. Wprawdzie umowa z Kalczyńską nie została jeszcze podpisana, ale wygląda na to, że ona jak i jej nowe szefostwo, są już dogadani. Plotek poprosił dziennikarkę o komentarz i zapytał, czy to prawda, że zadebiutuje wkrótce w TVP Info. Co nam powiedziała? Jej słowa wydają się wymowne.

Wolałabym o tym nie mówić i nic nie komentować. Mam propozycję nowej pracy. Chodzi o projekt telewizyjny, ale jestem zobligowana do milczenia. Na tym etapie nie mogę nic potwierdzić, ale tez nie zaprzeczam. To będzie coś, co jest powrotem do moich zainteresowań i uważam, że to dla mnie coś ważnego i wielkiego - powiedziała Anna Kalczyńska w rozmowie z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem.

Anna Kalczyńska na ściance TVN. Fot. Kapif.pl

Doświadczenie Anny Kalczyńskiej mówi samo za siebie. Gdzie pracowała?

Przypomnijmy, że Anna Kalczyńska ma duże doświadczenie w informacjach, więc jej transfer do TVP Info nie powinien nikogo dziwić. Od grudnia 2003 do września 2014 roku prowadziła serwisy informacyjne TVN24. Była też reporterką stacji. W latach 2007–2010 razem z Łukaszem Grassem prowadziła magazyn "Polska i świat". Od lutego do grudnia 2014 razem z Jackiem Pałasińskim była też gospodynią magazynu "Tu Europa". W latach 2014-2023 prowadziła "Dzień dobry TVN". Ostatnim jej telewizyjnym partnerem był tam Andrzej Sołtysik. Z programu śniadaniowego zwolniono ją tuż przed wakacjami. Poza nią, ze stanowiskiem gwiazd produkcji pożegnały się takie gwiazdy, jak: Małgorzata Rozenek-Majdan, Agnieszka Woźniak-Starak, Andrzej Sołtysik, Filip Chajzer, Małgorzata Ohme.