Podobnie jak Telewizja Polska, a wcześniej także TVN, Polsat również ma swoją coroczną imprezę sylwestrową. Wydarzenie od 2006 roku znane jest jako "Sylwestrowa moc przebojów" i organizowane było już w kilku różnych miastach Polski. Od paru lat odbywa się jednak w Chorzowie i wiele wskazuje na to, że to właśnie ze Śląskiem zwiąże się na dłużej. Jak wynika natomiast z relacji gości tegorocznej imprezy, Polsat musi nieco popracować nad organizacją.

"Sylwestrowa moc przebojów". Publiczność bawiła się w błocie

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Polsatu, pod sceną tegorocznej imprezy na Polach Marsowych w Chorzowie przewinęło się w sumie aż 60 tys. osób. Wiele wskazuje jednak na to, że nie wszystko zostało dopracowane, aby ugościć aż tak dużą liczbę widzów. Nie było mrozu, pogoda średnio dopisała, a miejsce pod sceną dość szybko zamieniło się w grząskie błoto. Publiczność nie tylko nie była w stanie stać, ale też się poruszać, a niektórzy gubili nawet buty. Widać to na nagraniu jednej z osób, która spędzała sylwestra pod chorzowską sceną. "Tego nie pokażą w TV" - czytamy w opisie filmiku, który trafił na TikToka.

Część internautów nie kryła oburzenia tym, co widać na nagraniu. "Za żadne pieniądze tam bym nie poszedł", "Tak organizatorzy traktują odbiorców", "Warunki spartańskie" - czytamy. Inni zwracali uwagę, że ze względu na roztopy publiczność powinna była to przewidzieć i zaopatrzyć w porządne buty. Stawali także w obronie organizatorów, podkreślając, że błoto nie zrobiło się wszędzie pod sceną. "No a czego się spodziewaliście po imprezie w plenerze, przy deszczu i dodatniej temperaturze?", "Rok temu było to samo" - piszą w komentarzach. Autor nagrania zaznaczył, że mimo trudnych warunków bawił się dobrze, jednak uważa, że problem mogłoby rozwiązać np. wyłożenie podłoża gumą. Macie podobne doświadczenia z sylwestrami w plenerze?

Sylwester Polsatu nie wygrał z TVP

Choć "Sylwestrowa moc przebojów" przyciągnęła przed ekrany sporą liczbę widzów, wygląda na to, że Polsatowi nie udało się pokonać konkurencji. Jak podaje Plejada, powołując się na dane Nielsen Audience Measurement, "Sylwestra marzeń z Dwójką" oglądało w sumie 4,91 mln widzów, a "Sylwestrową moc przebojów" niemal o milion mniej - na obejrzenie wydarzenia na Polsacie zdecydowało się dokładnie 3,83 mln osób.