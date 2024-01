Justyna Żyła i Piotr Żyła byli małżeństwem przez 12 lat. Para doczekała się dwójki dzieci: Jakuba oraz Karoliny. W 2018 roku do mediów dobiegły pierwsze plotki, jakoby ich związek miał przechodzić przez poważny kryzys. Tak też się stało. Jakiś czas później doszło do rozwodu. Niestety, rozstanie nie obeszło się bez publicznego obarczania winą. Całe szczęście relacje między byłymi małżonkami nie są już tak zaognione. Przypominamy, że w podczas podziału majątku była żona skoczka otrzymała przepiękny dom w Wiśle. Posiadłość zapiera dech w piersiach.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Golec o domu w Beskidzie. "Wymarzyłam go sobie".

Justyna Żyła po rozwodzie otrzymała luksusowy dom o zawrotnej wartości

W podziale majątku Justyna Żyła otrzymała dom w Wiśle, który małżonkowie wybudowali razem jeszcze w 2015 roku. W domu znajduje się pięć przestronnych pomieszczeń, a także salon z widokiem na górskie szczyty. W kuchni na pierwszy rzut oka pada elegancka biała zabudowa. Dopełnieniem całości są elementy ciemnego drewna oraz modne małe płytki To właśnie w sercu domu celebrytka spędza najwięcej czasu, oddając się swojej największej pasji, jaką jest gotowanie. Cały budynek utrzymany jest w ciepłych, jasnych i przytulnych barwach. Wystrój opiera się na połączeniu tradycyjności z nowoczesnym stylem. Na zewnątrz dom ma białą elewację i czarny dach. Uwagę przyciągają również wielkie drewniane okna. Wokół posiadłości rozciąga się okazały ogród. Dom warty jest co najmniej milion złotych. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Justyna Żyła zaręczyła się z partnerem. Piotr Żyła wymownie zareagował

Piotr Żyła dość szybko znalazł nową miłość. Natomiast Justyna Żyła pozostawała singielką. Ten stan należy już jednak do przeszłości. Bowiem w minione święta Bożego Narodzenia przyjęła oświadczyny partnera. Zakochani pochwalili się uroczymi kadrami w mediach społecznościowych. W kierunku pary niemalże od razu posypała się tona gratulacji. Na reakcję byłego męża również nie trzeba było długo czekać. Jeszcze tego samego dnia skoczek narciarski opublikował na swoim profilu świąteczne kadry w towarzystwie partnerki, Marceliny Ziętek. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.