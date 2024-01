Dotarła do nas smutna informacja ze świata muzyki. Nie żyje Arkadiusz Malinowski, basista i kompozytor, a także muzyk sesyjny, który przez lata grał z popularnym zespołem Czerwone Gitary. Mężczyzna zmarł w wieku 48 lat. Wiadomość o jego śmierci została przekazana przez członków legendarnej grupy.

Nie żyje Arkadiusz Malinowski z Czerwonych Gitar. "Żegnamy cię z głębokim żalem"

Członkowie Czerwonych Gitar nie ukrywają smutku i żalu, które przepełniają ich serca. O śmierci zespołowego przyjaciela poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych. Opublikowali poruszający post, w którym pożegnali go w pięknych słowach. "Tuż po naszym noworocznym koncercie dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Były muzyk zespołu Czerwone Gitary - Arek Malinowski nie żyje. Miał 48 lat. Wirtuoz gry na gitarze basowej, wokalista, kompozytor. Zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty, zawsze koleżeński. Grał w Czerwonych Gitarach od 1999 do 2003 roku. Jedna z jego piosenek została nagrana przez zespół na CD 'Czerwone Gitary O.K.' Arku, żegnamy cię z głębokim żalem - koledzy z Czerwonych Gitar" - napisano na Facebooku. Śmierć Arkadiusza Malinowskiego pozostawiła pustkę w świecie polskiej muzyki. W sieci pojawiło się mnóstwo kondolencji, napływających od pogrążonych w smutku fanów. "To nie był czas, to nie była pora... Kondolencje dla rodziny, bliskich i znajomych", "Bardzo przykra wiadomość", "Wyrazy współczucia", "A tyle jeszcze przed nim było" - pisali internauci w komentarzach. Do tej pory przyczyna śmierci Arkadiusza Malinowskiego nie została ujawniona.

Arkadiusz Malinowski przez cztery lata grał z Czerwonymi Gitarami. Później postawił na karierę solową

Arkadiusz Malinowski związany był z Czerwonymi Gitarami przez kilka lat. Przygodę rozpoczął w 1999 roku. Wówczas muzyk zastąpił słynnego Bernarda Dornowskiego, który musiał opuścić zespół, ze względu na problemy ze zdrowiem. Arkadiusz Malinowski był autorem piosenki o tytule "Wyluzuj przyjacielu", która znalazła się na płycie o nazwie "Czerwone Gitary O.K". Arkadiusz Malinowski rozstał się z zespołem w 2003 roku. Tym samym ustąpił w nim miejsca Arkadiuszowi Wiśniewskiemu. Po opuszczeniu grupy poświęcił się solowemu projektowi "Malinabend". Jako muzyk sesyjny współpracował z wieloma wybitnymi artystami, m.in. Grzegorzem Grzybem, Maciejem Kocińskim czy Wojciechem Hoffmannem.