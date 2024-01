W grudniu 2023 roku zobaczyliśmy po raz pierwszy program "19:30", stanowiący odświeżoną wersję flagowego serwisu informacyjnego TVP. Jednym z prowadzących został Marek Czyż, doświadczony dziennikarz, który w stacji pracuje razem ze swoją córką. Niektórzy są oburzeni, że materiał właśnie Zuzanny Czyż trafił do jednego z wydań "19:30". Co na to sama zainteresowana?

Zuzanna Czyż odpowiada na złośliwe komentarze. "Kuriozum"

Wspomniany materiał dziennikarki ukazał się w "19:30" 28 grudnia. Został zapowiedziany przez ojca Zuzanny Czyż, co spotkało się z wieloma złośliwościami. "Familiada, rodzina na swoim w TVP" - oznajmiła krótko Anita Czerwińska popierająca PiS na portalu X. Sprawę postanowiła skomentować sama Zuzanna Czyż. - W dużej mierze właśnie na tym polega współpraca na linii ośrodki - centrala. Od tego jesteśmy. Zastanawiające jest to, że w ciągu ostatnich pięciu lat mojej pracy dla TVP3 Katowice przesłałam do Warszawy setki "surówek" i nikogo to nigdy nie bulwersowało... do tej pory - wyjaśniła dziennikarka w rozmowie z Wirtualną Polską. Dodała, że jej ojciec wypuścił materiał tak naprawdę przygotowany i omówiony przez Agnieszkę Zelek.

Moim wkładem była jedynie "surówka", czyli wspomniane powyżej ujęcia i nagrane wypowiedzi. Mój autorski materiał o Planetarium Śląskim ukazał się natomiast na antenie TVP3 Katowice. Gdyby tę "surówkę" przygotował inny reporter, pewnie nie byłoby dyskusji. Kuriozum - oznajmiła Zuzanna Czyż.

Marek Czyż także odniósł się do sprawy

Córka znanego dziennikarza od dawna pracuje u publicznego nadawcy. - Została [dziennikarką stacji - przyp. red.] kilka lat temu, bez żadnej protekcji, układów, znajomości. (...) Trafiła do TVP właściwie w samym środku PiS-owskiego panowania nad mediami, a mimo to nigdy nie zhańbiła się żadnymi materiałami propagandowymi, chwalącymi władzę, wyszydzającymi jakąkolwiek osobę czy grupę społeczną w stylu, jaki w TVP był na porządku dziennym. Jest osobą, której kompetencje i umiejętności są chwalone przez osoby zamawiające u niej materiały i oceniające ich wartość - wyjaśnił Marek Czyż w rozmowie z Wirtualną Polską. Więcej przeczytacie tutaj. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

