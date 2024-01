Danuta Holecka zwolniła się z TVP nim jeszcze w budynku na Woronicza zaszły wielkie zmiany. Była szefowa "Wiadomości" nie zniknęła na długo z ekranów, bo przez to, że zrezygnowała z dziewięciomiesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, mogła przejść do TV Republika. Na antenie stacji zapowiada nie tylko "prawdziwe polskich wiadomości", ale też prosi o datki.

Danuta Holecka prosi o pieniądze dla TV Republika

Kiedy tylko 20 grudnia TVP przestała nadawać, byli pracownicy TVP Info na czele z Michałem Rachoniem i Michałem Adamczykiem pojawili się na antenie TV Republika, skąd nerwowo opowiadali o "zamachu na wolne media". Już wtedy byłe "gwiazdy TVP" wiedziały, że będą potrzebowały pieniędzy, by działać dalej. Nie ma co się oszukiwać - TV Republika nie dysponuje takimi środkami, jak media publiczne. Szybko otworzono więc zbiórkę, a pracownicy stacji prosili o wpłaty. - Fundacja Niezależne Media uruchomiła specjalne subkonto, na które można wpłacać pieniądze, które będą przeznaczone na możliwość działania dziennikarzy mediów publicznych. (...) Żeby oni [byli pracownicy TVP Info - red.] nadal mogli zadawać te niewygodne pytania, żeby mogli relacjonować działania dzisiejszej władzy, żeby mogli cały czas być obecni w debacie publicznej, to nigdy nie było tak ważne (...) Nie pozwólmy zniszczyć wolności słowa w Polsce, Telewizja Republika cały czas nadaje (...) - mówiła pracownica Telewizji Republika w kontekście zbiórki dla byłych "gwiazd" TVP Info. Teraz o środki dla TV Republika prosiła również Danuta Holecka.

A my dziękujemy państwu bardzo za zaufanie i oczywiście wsparcie finansowe dla wolnych mediów. Cały czas można nas wspierać wpłacając na konto - mówiła na antenie jednego z wydań programu "Dzisiaj" w TV Republika.

Nagranie z proszącą o pieniądze Holecką trafiło już na TikToka. Internauci w sekcji komentarzy kpili ze stacji i apelu prezenterki. Nie zostawili na TV Republika suchej nitki. "Rydzyk ma konkurencję", "To teraz w Republice jak w TV Trwam", "Rydzyk nie będzie zadowolony, jak mu na Trwam ludzie nie wpłacą, bo tu środki pójdą", "Na wypłaty zbierają?", "Pani redaktor chyba na wyrównanie pensji liczy" - kpili. Wiele osób przypominało, że jeszcze niedawno ówczesny rząd, który tak popierała Danuta Holecka, a dla którego w "Wiadomościach" była tubą propagandową, chciał; przepchnąć "podatek od zrzutek". Ironia losu, nieprawdaż?

Debiut Danuty Holeckiej w TV Republika. Taka była oglądalność

Znana jest już oglądalność emisji programu "Dzisiaj" z 29 grudnia, kiedy to na antenie TV Republika zadebiutowała Danuta Holecka. Jak informują Wirtualne Media zmagania byłej "gwiazdy" TVP w nowej rzeczywistości oglądało około 536 tysięcy osób. Czy to dużo w skali stacji? Wyjaśniamy TUTAJ.