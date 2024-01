Jeffrey Epstein to amerykański milioner, który był wielokrotnie oskarżany o wykorzystywanie seksualne i handel nieletnimi. Działał wspólnie ze swoją partnerką Ghislaine Maxwell, która odsiaduje wyrok w więzieniu. Zgodnie z decyzją sędzi federalnej Nowego Jorku, dane osób powiązanych ze sprawą mogą zostać upublicznione po 1 stycznia. Jak podaje "The Guardian", jest to około 180 nazwisk. Lista została sporządzona, gdy Virginia Giuffre w 2015 roku wniosła pozew przeciwko Ghislaine Maxwell. Oskarżyła ją o umożliwienie wykorzystania seksualnego przez Epsteina, gdy miała 16 lat, a także namawianie jej do stosunku ze współpracownikami. Nie doszło jednak do procesu, bo strony zawarły ugodę.

Kto może znajdować się na "liście Epsteina"?

Chociaż nazwiska osób powiązanych z działalnością Jeffreya Epsteina jeszcze nie zostały odtajnione, w zagranicznych mediach huczy o tej sprawie. Spekuluje się, chociażby o tym, kto może znajdować się pod pseudonimami "John i Jane Does". Na liście mają znajdować się powszechnie znani biznesmeni, aktorzy czy inne osoby ze świata kultury. W dokumentach znalazły się nazwiska współpracowników oraz pracowników Epsteina i Maxwell, a także osób, które latały jego samolotami. Zgodnie z decyzją sędzi, wymienieni w treści dokumentów sądowych mieli 14 dni na wyrażenie sprzeciwu wobec upublicznienia ich danych. Ten termin minął o północy 1 stycznia. Nie wszystkie dane zostaną jednak ujawnione. Chodzi o ochronę tożsamości osób, które były ofiarami przemocy seksualnej - one też mogą znajdować się na liście.

Jeffrey Epstein nie doczekał procesu. Zmarł w więzieniu

W 2005 roku wszczęto pierwsze śledztwo przeciwko Jeffreyowi Epsteinowi. Na policję w Palm Beach zgłosiła się wtedy kobieta, która oskarżyła go o wykorzystanie 14-letniej pasierbicy. Ponoć zapłacono jej za rozebranie się i masaż. Wówczas Epstein zawarł ugodę z prokuratorem i usłyszał wyrok półtora roku więzienia, z czego 13 miesięcy przebywał w zakładzie karnym. Wtedy też został wpisany do rejestru przestępców seksualnych. Sprawa Epsteina wróciła w lipcu 2019 roku, gdy aresztowano go pod zarzutem handlu seksualnego. Groziło mu do 45 lat więzienia. W sierpniu został znaleziony martwy w celi więziennej. Okoliczności jego śmierci do tej pory nie są jasne. Finansista działał razem z Ghislaine Maxwell, która w 2022 roku została skazana na 20 lat więzienia za handel seksualny nieletnimi. To ona organizowała imprezy u Jeffreya Epsteina, na które wspólnie zapraszali nieletnie dziewczyny. Padały one później ofiarami nadużyć seksualnych ze strony milionera i jego wysoko postawionych przyjaciół.

W sprawę Jeffreya Epsteina był zamieszany książę Andrzej

W ostatnich latach było głośno o znajomości księcia Andrzeja z Jeffreyem Epsteinem. Biografka Tina Brown ujawniała kulisy tej relacji, twierdząc, że finansista czerpał z niej korzyści. "Prywatnie Epstein mówił ludziom, że Andrew był idiotą, ale - dla niego - użytecznym. Wysoki rangą członek rodziny królewskiej, nawet jeśli skompromitowany, jest zawsze silnym magnesem za granicą" - mogliśmy przeczytać we fragmencie "The Palace Papers". Virginia Giuffre oskarżyła syna Elżbiety II, że podczas jednej z imprez w domu Ghislaine Maxwell zmusił ją do uprawiania seksu. Kobieta miała mieć wówczas 17 lat. To prawdziwy skandal w rodzinie królewskiej. Królowa podjęła wówczas decyzję o odebraniu przywilejów wojskowych i patronatów królewskich synowi. W lutym 2022 roku do mediów dotarła jednak informacja o zawarciu ugody między stronami. W ramach porozumienia książę Andrzej został zobowiązany do przekazania darowizny na rzecz organizacji charytatywnej Giuffre w celu wsparcia praw ofiar. Jak podawały brytyjskie media, mogło to być nawet 12 milionów funtów. Książę Andrzej zapewniał, że żałuje znajomości z Jeffreyem Epsteinem. Pochwalił również odwagę Virginii Giuffre, która powiedziała publicznie o tym, że padła ofiarą nadużyć. Jak podawał portal Daily Telegraph, to królowa Elżbieta II pokryła koszty związane z ugodą. Miała wykorzystać dochody pochodzące z jej prywatnej posiadłości Duchy of Lancaster. Jej syn nie dysponował takimi finansami.

Książę Andrzej fot. CHRIS RADBURN / REUTERS