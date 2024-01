Żona Daniela Martyniuka odniosła się do zamieszania. Wydała oświadczenie

Daniel Martyniuk już wiele razy sprawiał kłopoty. W sylwestrową syn Zenona Martyniuka został zatrzymany przez policję w Zakopanem. Miał rozpętać awanturę w jednym z prestiżowych hoteli. Jak wynika z najnowszych doniesień, mężczyzna został już zwolniony z aresztu. Teraz głos w sprawie zabrała jego żona, Faustyna.

Daniel Martyniuk w Nowy Rok wszedł z przytupem. Żona wydała oświadczenie

Jak się okazało, pierwszego stycznia w jednym z hoteli w Zakopanem wybuchła afera. Jej bohaterem był nie kto inny, a Daniel Martyniuk. Syn Zenka miał podobno zrobić awanturę swojej żonie Faustynie (a wydawało się, że po bajecznym ślubie na Bali młody Martyniuk w końcu się ustatkuje...), a następnie miał być agresywny względem obsługi i gości hotelu. Funkcjonariusze interweniowali w sprawie dwukrotnie. Ostatecznie nietrzeźwy Martyniuk został wyprowadzony z hotelu w kajdankach. Teraz do sprawy odniosła się jego żona, która w mediach społecznościowych opublikowała długi post. Zaprzecza doniesieniom.

Zachowanie dziennikarza, który w dniu 1.01. 2024 r. o godz. 13.20, nie dociekając prawdy, opublikował informacje, jakie potem były powielane przez inne portale, przekracza wszelkie zasady uczciwości dziennikarskiej. Próbowałam zignorować artykuły, ale przekroczono wszelkie granice, wkraczając w sferę prywatności, jaka jest małżeństwo. Wpisanie w stek kłamstw, wyzwisk kierowanych do mnie, awantury małżeńskiej przed hotelem pomiędzy mną a Danielem w Zakopanem napawa obrzydliwością. Jest to kłamstwo - pisała.

Następnie Jemiołkowska-Martyniuk odniosła się do pomówień o rzekomym rozwodzie. Nakazała też dziennikarzowi usunąć artykuł o nich oraz stwierdziła, że takie artykuły "kaleczą małżeństwo, a przede wszystkim człowieka".

Wytyczanie nam małżonkom przez dziennikarza drogi rozwodu rozmija się z podstawowymi zasadami etyki zawodowej dziennikarskiej. Wzywam wskazanego dziennikarza do bezzwłocznego usunięcia naruszeń naszych dóbr osobistych, w przeciwnym razie pozostaje droga sądowa. Kłamstwem jest, że nikt nie czekał na Daniela, został on zabrany z Zakopanego przeze mnie, a towarzyszyła mi czteroosobowa rodzina Daniela. Wstyd, za podawanie nieprawdziwych informacji, które kaleczą małżeństwo, a przede wszystkim człowieka — podsumowała.

Głośna sprawa Daniela Martyniuka. Wyzywał sędzinę

33-latek, tak tylko dla przypomnienia był m.in. oskarżany o wielokrotne łamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Sędzia, która rozpatrywała tę sprawę, oddaliła apelację obrońcy i utrzymała wyrok dziesięciu miesięcy więzienia w zawieszeniu, dziesięciu tysięcy złotych grzywny oraz sześcioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Rozwścieczony syn króla disco polo, Zenka Martyniuka, choć na sali sądowej zachował spokój, w mediach społecznościowych nawyzywał sędzinę. "Z pozdrowieniami dla tych, co myślą, że sterują prawem, a tak naprawdę są niczym i brakuje im w życiu chłopa. Wydając niesprawiedliwy wyrok, który prawdopodobnie został wydany przez czystą niechęć do drugiego człowieka i zazdrość chęci posiadania", pisał, następnie dodając niecenzuralne słowa, których z szacunku do czytelników, nie będziemy przytaczać. Więcej zdjęć Daniela Martyniuka i oświadczenie Faustyny znajdziecie w naszej galerii na górze strony.