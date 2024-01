Karolina Korwin Piotrowska to znana dziennikarka, która często komentuje bieżące sprawy w polskim show-biznesie w swoich mediach społecznościowych. Ostatnimi czasy wypowiadała się na temat filmu z udziałem Mikołaja Roznerskiego czy kontrowersyjnych freak fightów. Tym razem postanowiła nie zostać obojętną wobec głośnego w mediach wybryku syna znanego gwiazdora disco polo. Opisała jego zachowanie na swoim InstaStories.

Karolina Korwin Piotrowska ostro komentuje zachowanie Martyniuka

Dziennikarka nie omieszkała skomentować głośnej sprawy z Danielem Martyniukiem. Syn popularnego Zenka z zespołu Akcent pojechał z nim na sylwestra do Zakopanego. Jak mówiła jego matka, Danuta Martyniuk, obiecał on swojemu ojcu, że będzie się dobrze zachowywał. Okazało się, że obietnicy nie dotrzymał. Urządził libację w luksusowym hotelu, a następnie wykłócał się z żoną. Wielu liczyło na to, że po ślubie z Faustyną Martyniuk junior spokornieje, ale kolejny raz się przeliczyli. Na miejsce została wezwana policja. Daniel Martyniuk został wyprowadzony przez policję w kajdankach na oczach wielu gwiazd TVP, w tym swojego ojca. Korwin Piotrowska udostępniła nagłówek dotyczący młodego Martyniuka. Cytowane w nim jego pytanie, "Czy wy wiecie, kim ja jestem?" a dziennikarka odpowiedziała:

Nachlanym chamem i zepsutym wiecznym bachorem.

Karolina Korwin Piotrowska krytycznie ocenia TVP

Wielokrotnie można przeczytać krótkie komentarze dziennikarki na jej Instagramie. Dotyczą one bieżących spraw w Polsce i na świecie. Obecnie jest ona zaangażowana w zmiany w Telewizji Polskiej, którą obecny minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz postawił w stan likwidacji. Z przekąsem napisała o "przypinaniu się do kaloryferów" przez obecnych polityków opozycji. Opisywała zachowanie byłej prezenterki "Wiadomości", Danuty Holeckiej. Nazwała ją "cwaniarą, która wiedziała, kiedy się 'zmyć'". Korwin Piotrowska doceniła spryt kobiety, która teraz występuje w TV Republika. Już bezpośrednio po wyborach z rozbawieniem pisała o dziennikarzach Telewizji Polskiej, którzy będą musieli szukać nowego miejsca pracy. Jak komentowała: "Wystarczyło mówić prawdę".

