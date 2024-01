Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to coroczne wydarzenie, organizowane od ponad 30 lat przez Jurka Owsiaka, podczas którego wolontariusze "uzbrojeni" w puszki zbierają do nich pieniądze, w zamian rozdając czerwone serduszka. Wszystkie zebrane w ten sposób pieniądze trafiają do potrzebujących - co roku innej grupy, kupowane są specjalistyczne sprzęty, które pomagają przeżyć dzieciom, np. wcześniakom i wymieniać można w nieskończoność.

REKLAMA

Zobacz wideo Jerzy Owsiak zaangażował się w Marsz Miliona Serc. Zachęcał do rozmów

WOŚP pierwszy raz od lat w TVP. Materiał przygotował program "19:30"

Jakimś cudem jednak nie wszystkim się działalność WOŚP i Jurka Owsiaka podoba. A w szczególności politykom PiS-u. Do tego stopnia, że część polityków przestała się angażować w pomoc (np. były minister spraw zagranicznych Waszczykowski zabronił swoim podwładnym – polskim dyplomatom pracującym za granicą i reprezentującym RP – angażowania się w działania na rzecz WOŚP, Antoni Macierewicz zabronił z kolei polskim żołnierzom i wojskowym pomagania Orkiestrze. Ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi też nie bardzo pasowało, że Straż Pożarna grała z Owsiakiem). Materiały o WOŚP i "Światełku do nieba" nie były pokazywane w Telewizji Polskiej za czasów panowania PiS.

Przyszła jednak nowa władza i wszystko zmieniła. Przede wszystkim zmienił się główny program informacyjny TVP - "Wiadomości", nadawane od 1989 roku. Zastąpił je inny program - "19:30". Pojawili się inni prowadzący i dziennikarze. I zmieniły się materiały. Za czasów PiS-owskiej propagandy każdy dotyczył... Donalda Tuska. Gdy nazwisko "Tusk" nie przewinęło się chociaż raz w jednym z nich, był to zły materiał. Teraz mówi się o rzeczach ważnych i potrzebnych. I jak widać, redakcja "19:30" postanowiła przywrócić rangę również WOŚP.

Jurek Owsiak nie kryje wzruszenia. Podziękował Telewizji Polskiej

Jurek Owsiak nie krył wzruszenia. Materiał oglądał i niemal od razu napisał o wszystkim w swoich mediach społecznościowych. Podziękował Telewizji Polskiej i, jak dało się zauważyć - chyba znów uwierzył w to, że to, co robi, ma ogromne znaczenie. A więcej zdjęć Jurka Owsiaka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

19:30. Dostaje SMS: wrzuć na informacje TVP. Nerwówka, bo tyle lat bez i śmigam po pilocie...i jest! Widzę Orkiestrę i nowy pasek wiadomości "19:30". Myślałem, że źle wybrałem i z oczami wielkimi jak spodki oglądam i słucham! Puszki, sprzęt, wolontariusze, podsumowanie naszych działań, plakat, nawet Pani Prezydent Gdańska! Na końcu kalendarz i palec na 28 stycznia! Gra z nami każdy, kto ma na to ochotę, ale przynajmniej bardzo wielu rodaków, którzy do tej pory oglądali tylko TVP, będzie wiedziało, kiedy Finał ma miejsce! Po ośmiu latach - dziękuję Telewizji Polskiej! Ale wieczór - napisał na Facebooku.