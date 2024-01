Beata Szydło znów gorzko o Hołowni. Zachwycała się TV Republiką

Beata Szydło była w latach 2015–2017 prezesem Rady Ministrów. W rządzie Mateusza Morawieckiego pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Społecznego. W latach 2005–2019 była posłanką na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, a od 2019 roku deputowaną do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. W 2010 roku objęła urząd wiceprezeski Prawa i Sprawiedliwości, a w latach 2017–2019 wiceprezeski Rady Ministrów.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke o zmianach w TVP. Płacze za Sylwestrem Marzeń?

Beata Szydło udzieliła wywiadu Danucie Holeckiej w TV Republika. Znów narzekała na Hołownię

Trochę więc w tej polityce Beata Szydło spędziła. Niedawno polityczka była gościem Danuty Holeckiej w Telewizji Republika. Tematem spotkania było m.in. noworoczne orędzie prezydenta Andrzeja Dudy, ale rozmowa szybko zeszła na temat, rzecz jasna, obecnego rządu, który należało skrytykować. Posłanka nawet nie próbowała udawać, że jest fanką marszałka Szymona Hołowni. Jej zdaniem były prezenter robi w Sejmie show. Szydło nawiązała m.in. do dużej popularności pierwszych posiedzeń Sejmu, emitowanych na platformie YouTube.

Politycy powinni być poważni. Parlament nie powinien być miejscem, w którym urządza się show.(...) Jeśli polityka ma być poważna, to nie można się zachłystywać tym, że oglądalność na YouTubie polskiego Sejmu bije rekordy, bo nie na tym to polega. Dzisiaj jest naprawdę trudny czas, potrzebni są odpowiedzialni, pragmatyczni politycy, którzy potrafią ponad podziałami politycznymi działać na rzecz polskiego państwa - powiedziała.

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Beata Szydło dopiekła marszałkowi Sejmu, Szymonowi Hołowni. Polityczka już w grudniu twierdziła, że były prezenter jest "na granicy powagi". "Na granicy powagi takimi zachowaniami zaczyna być niestety marszałek Hołownia. On być może nie ma zbyt wielkiej wiedzy w tym zakresie, bo jest dopiero po raz pierwszy posłem, ale wszystkie procedury konstytucyjne zostały wypełnione. Prezydent zgodnie z konstytucją powołał premiera i powołał rząd" - mówiła wówczas.

Beata Szydło zachwycona Telewizją Republika. Będzie częstym gościem?

Następnie oczywiście trzeba było skrytykować działania premiera Donalda Tuska (a jakże). Była premier odniosła się do nagłego wyłączenia TVP Info. Stwierdziła, że innym deputowanym z Parlamentu Europejskiego "nie mieści się to w głowie", bo "w żadnym demokratycznym państwie europejskim to się nie zdarzyło i nie powinno się zdarzyć w Polsce". Na koniec zachwycała się Telewizją Republika, dając widzom do zrozumienia, że obecnie jest to jedyna stacja, która "mówi prawdę". Więcej zdjęć Beaty Szydło znajdziecie w naszej galerii na górze strony.