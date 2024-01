Zenek Martyniuk to lider zespołu disco polo Akcent, który znany jest z takich hitów jak "Przez twe oczy zielone" oraz "Życie to są chwile". Teraz wielu nie wyobraża sobie bez gwiazdora corocznej imprezy sylwestrowej organizowanej przez TVP w Zakopanem. Do sieci wyciekły nagrania z koncertu organizowanego dla Polonii w USA. Na jednym z nich widać jak Zenek wraz z żoną Danutą występują wspólnie. Wideo szybko zyskało popularność.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co najwięcej pieniędzy wydaje Danuta Martyniuk?

Zenek Martyniuk zaśpiewał ze swoją żoną

Gwiazdor pojawił się na serii Koncertów Kolęd dla Polonii, które odbywały się w Chicago, New Jersey i Nowym Jorku. Poprowadziła je para Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Martyniuk cieszy się niezwykle dużą popularnością wśród Polaków zamieszkujących w Stanach Zjednoczonych. Zaśpiewał dla nich swoje największe hity. W pewnym momencie, podczas koncertu w Chicago, dołączyła do niego żona, Danuta, która z chęcią zaśpiewała piosenkę z ukochanym.

Widownia na miejscu była zachwycona wykonaniem pary. Żona wykazała się doskonałą znajomością utworu męża. Na końcu Martyniukowie wpadli sobie w objęcia. Internauci są wręcz zauroczeni tym występem. Nie brakuje jednak zabawnych komentarzy, dotyczących mikrofonu. Przez cały czas małżeństwo trzymało go wspólnie, ale ludzie zauważyli co innego: "Bardzo fajnie. Tylko dlaczego ona ten mikrofon tak ciągnie?", "Czemu oni walczą o mikrofon" oraz "To wygląda jak walka o mikrofon". Widzowie podziwiają także wytrwały związek Zenka i Danuty, gratulując im występu.

Zenek Martyniuk miał ciężki nowy rok

Wokalista wystąpił jak co roku na Sylwestrze organizowanym przez Telewizję Polską. Zaśpiewał swoje największe hity i przywitał nowy rok. Nie było to jednak wymarzone rozpoczęcie 2024. Jak się okazało, jego syn Daniel w tym samym czasie rozpoczynał libację w ekskluzywnym, zakopiańskim hotelu. Pokłócił się z żoną i urządzał awanturę. Na miejsce wezwana została policja. Danuta Martyniuk wyznała, iż syn obiecał, że będzie się dobrze zachowywać i dlatego ojciec zabrał go ze sobą. Daniel Martyniuk obietnicy nie dotrzymał.

Zenek Martyniuk z żoną Danutą Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl