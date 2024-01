Marek Czyż to prezenter, który zapowiedział wielkie zmiany w Telewizji Polskiej i poprowadził pierwsze wydanie nowego programu informacyjnego, "19.30". Czyż już wcześniej pracował dla TVP. W latach 1996-2008 prowadził programy publicystyczne. Relacjonował on także wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Był dziennikarzem regionalnym dla TVP Katowice, ale pożegnał się z pracą w telewizji, gdy prezesem Telewizji Polskiej został Jacek Kurski. W latach 2022-2023 był przez półtora roku dyrektorem pionu informacji w Radiu Zet. W ostatnim z wydań "19.30", który poprowadził, zapowiedział materiał swojej córki. Prawicowe media od razu oskarżyły go o nepotyzm. Dziennikarz odpowiedział na ich zarzuty.

Marek Czyż oskarżony o nepotyzm

W jednym z ostatnich wydań "19.30" pojawiła się Zuzanna Czyż, dziennikarka TVP Katowice, a prywatnie córka Marka Czyża. Materiał, podpisany nazwiskiem kobiety, dotyczył Chorzowa, w którym odbywała się spora renowacja obserwatorium astronomicznego. W prawicowych mediach oraz na X od razu zostało to zauważone. Dziennikarze i internauci zareagowali i komentowali to zajście: "Trzeba robić miejsce dla rodziny. Wstyd Panie Czyż." czy też zadawali pytania pokroju" Szykują się nam nowe 'telewizyjne dynastie'?".

Marek Czyż tłumaczy sytuację

Jak się okazuje, Zuzanna Czyż jest od wielu lat dziennikarką TVP Katowice. Zaczęła tam pracę jeszcze za czasów powszedniej władzy. Prezenter jasno podkreślał, że jego córka nie dostała tej posady, jak to twierdzą prawicowe media, "po znajomości". Czyż postanowił skomentować te oskarżenia w rozmowie z Wirtualną Polską:

Przez ostatnie lata prawicowym mediom materiały mojej córki na antenach TVP nie przeszkadzały, teraz przeszkadzają. Dość typowe.

Dziennikarz chwalił również swoją córkę, że nigdy nie podjęła się kontrowersyjnego tematu, który wychwalałby propagandę Telewizji Polskiej. Jak stwierdził, zrealizowane przez nią materiały zawsze stoją na wysokim poziomie. Swoim stylem i rzetelnością, jaką prezentuje, była ponad przepychanki w TVP. Dodał również:

Krytykowanie tego, że jej materiały pojawiają się na antenie, jest skandalicznym niezrozumieniem tego, czym mają być dziś media publiczne, w których liczy się dziennikarska rzetelność, a nie propagandowy zapał.

