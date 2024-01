Paulina Smaszcz była żoną Macieja Kurzajewskiego przez ponad 20 lat. Doczekali się dwóch synów: Franciszka i Juliana. Para rozwiodła się w 2020 roku. Przez czas po rozstaniu byli wobec siebie życzliwi, lecz zmieniło się to, gdy Smaszcz ujawniła jego związek z Katarzyną Cichopek. Niedawno PAP poinformowała, że była prowadząca "Pytania na śniadanie" została oskarżona o nielegalne upublicznienie danych adresowych na swoich mediach społecznościowych.

Paulina Smaszcz może trafić do więzienia

Na sam koniec grudnia ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że kieruje do sądu akt oskarżenia wobec byłej prowadzącej "Pytania na śniadanie". Chodzi o bezprawne działania ze strony Smaszcz, których dopuściła się w mediach społecznościowych. Jak skomentował prokurator Szymon Banna, kobieta została oskarżona o:

nielegalne przetwarzanie danych osobowych innej osoby w sieci Internet poprzez ujawnienie jej danych adresowych na jednym z portali społecznościowych.

Za wyżej przytoczony czyn Smaszcz grozi nawet do dwóch lat więzienia. Sama zainteresowana nie przyznała się do winy. Nie czuje, by popełniła przestępstwo. Odmówiła także składania zeznań w tej sprawie. Dopiero po kilku dniach od ujawnienia złożenia przeciwko niej aktu oskarżenia, dziennikarka przekazała PAP swój oficjalny komentarz w tej sprawie:

Nie znam powodów, dla których to samo wydarzenie raz oceniono jako zgodne z prawem, a za chwilę doszukano się w nim złamania prawa. W związku z tym, że nie mam sobie nic do zarzucenia, bardzo proszę o podawanie moich pełnych danych oraz publikację mojego wizerunku.

Paulina Smaszcz ujawniła dane na Instagramie

Historia rozpoczęła się w czerwcu 2023 roku. Właśnie wtedy Smaszcz pokazała swoim obserwatorom na InstaStories pozew, który otrzymała od obecnej partnerki swojego męża. "Kobieta-petarda" wówczas przypadkiem ujawniła adresy osób, które powołano na świadków w tej sprawie. Na liście znajdowały się dane, m.in. aktorki Anny Muchy i byłej szefowej redakcji programu "Pytanie na śniadanie", żony Jacka Kurskiego, Joanny Kurskiej. Obserwatorzy dziennikarki bez problemu mogli rozczytać poufne dane kobiet.

