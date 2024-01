"Taniec z Gwiazdami" wraca wiosną do Polsatu po ponad rocznej przerwie. Plotek jako pierwszy dowiedział się, że jedną z uczestniczek będzie Kinga Zawodnik. To nie koniec rewelacji. Według naszych informacji, w show ma znaleźć się również zwolniony pół roku z TVN Filip Chajzer. Jednak jego rola na dzień dzisiejszy w programie nie jest do końca jeszcze oczywista. Ponieważ telefon samego zainteresowanego i jego menadżerki milczy, zapytaliśmy o komentarz w tej sprawie ojca reportera - Zygmunta Chajzera. To co mu powiedzieliśmy, zupełnie go nie zaskoczyło. Wręcz przeciwnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Hakiel wróci do "Tańca z Gwiazdami"? Zabrał głos

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Filip Chajzer ma się pojawić w programie

Wygląda na to, że przerwa Filipa Chajzera od telewizji nie będzie długa. Z wizji w TVN zniknął w maju. Według naszych informacji prezenter jest już po gorących rozmowach z osobami decyzyjnymi w Polsacie, które chcą otworzyć przed nim drzwi stacji na kolejne miesiące. "Taniec z Gwiazdami" ma być początkiem współpracy z Polsatem, która możliwe, że jak dwie strony będą zadowolone, będzie dłuższa. Plotek dowiedział się, że początkowo Chajzer dostał propozycję tańczenia w programie, ale z tego ponoć szybko zrezygnował. W związku z tym zaoferowano mu bycie jurorem, choć w stacji są osoby, które wolałyby go jako uczestnika. Ponoć dyskusje na temat jego ostatecznej roli w show ciągle trwają, ale nasz informator mówi, że jakby nie było, na pewno pojawi się wiosną na ekranie w "Tańcu z Gwiazdami". Plotek poprosił o komentarz ojca Filipa - Zygmunta Chajzera. Okazuje się, że nasze informacje pokrywają się z jego wiedzą, ale mimo wszystko, woli, póki co być ostrożny w komentarzach. Przypomnijmy, że Zygmunt Chajzer był uczestnikiem programu w 2009 roku. Z Blanką Winiarską zajął szóste miejsce. Czy synowi daje już rady odnośnie udziału w show?

No, coś o tym słyszałem, ale nie chce mówić, zanim nie będzie oficjalnych komunikatów. Jak będą, to powiem, jak to u mnie było i co mu radzę. To nie chodzi o to, że nie chcę tego komentować, ale przed oficjalnym potwierdzeniem, wiele rzeczy może się wydarzyć i nie chcę wychodzić przed szereg - powiedział nam Zygmunt Chajzer.

Zygmunt Chajzer i Blanka Winiarska w 'Tańcu z Gwiazdami'. Fot. Kapif.pl

Co jeszcze wiadomo, o wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami" w 2024 roku?

Wiadomo też, że w nowej edycji jedną z uczestniczek programu ma być Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Aktorce największą popularność dała rola Grażynki Lubicz z "Klanu". - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Życzę wam dobrego czasu i fajnych ludzi wokół w Nowym Roku - powiedziała Plotkowi Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Z jury zniknie zaś Andrzej Piaseczny, Michał Malitowski i Andrzej Grabowski. Swoje miejsce za jurorskim stołem ma pewne tylko Iwona Pavlović. Zdjęcia Zygmunta Chajzera z "Tańca z Gwiazdami" znajdziesz w galerii na górze strony.

Filip Chajzer był gościem podcastu 'WojewódzkiKędzierski' Filip Chajzer był gościem podcastu 'WojewódzkiKędzierski'. Fot. KAPiF