Mówiono o kryzysie u Sławomira i Kajry. Teraz ujawnili, jaka jest prawda

Sławomir od kilku lat nieprzerwanie konkuruje z Zenkiem Martyniukiem o tytuł króla disco polo. Jego hit "Miłość w Zakopanem" znają niemalże wszyscy. Wygląda jednak na to, że w jego przypadku jak miłość, to niekoniecznie w górskim kurorcie, gdzie jest drożej niż na Dominikanie, a w Krakowie. I USA. Bo właśnie w historycznej stolicy polski, dokładnie na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej poznał swoją przyszłą ukochaną - Magdalenę Kajrowicz. I choć mijali się na szkolnych korytarzach (Kajra była rok niżej), uczucie narodziło się dopiero, gdy przypadkowo wpadli na siebie w Stanach Zjednoczonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir napisał piosenkę specjalnie na swoje 40. urodziny. Mówił o przekroczeniu granicy

Sławomir i Kajra rozprawiają się z plotkami. Nagrali teledysk, który kipi prywatą

Plotki o kryzysie w związku Sławomira i Kajry krążyły od miesięcy. Jak się jednak okazuje, zupełnie niepotrzebnie. Para, choć nie komentowała ich publicznie, zdecydowała się podjąć rękawicę i wykorzystać ją tak, jak potrafią najlepiej - artystycznie. Pierwszego stycznia, w Nowy Rok, wypuścili piosenkę "Kolorowy film", do której teledysk powstał... z ich prywatnego archiwum. Nie brakuje prywatnych momentów, romantycznego biegania po plaży, wspólnych podróży, ślubu i humorystycznego akcentu w postaci Sławomira przebranego za białego misia. Akcja teledysku rozpoczęła się od kłótni, podczas której zdenerwowana Kajra wysiada z samochodu i trzaska drzwiami. Następnie przenosi się do sali rozpraw, a na ekranie pokazują się medialne nagłówki, w których dziennikarze nie szczypali się w język, pisząc o rozwodzie pary. "Miłość to gra, choć karta coś nie sprzyja nam" - zaczął śpiewać Sławomir. Potem jednak pojawiły się jednak filmiki z prywatnego archiwum gwiazd.

Wyświetlę dla nas dziś nasz kolorowy film. Na zawsze dla mnie grasz ty główną rolę w nim, w tym kadrze co splata dłonie, uczuć ogień, żarem niech pali nas - kontynuował, raz na zawsze dementując plotki.

Sławomir i Kajra są małżeństwem od niemal 13 lat. Historia ich miłości wzrusza do łez

Nic dziwnego, że para postanowiła odnieść się do fałszywych informacji o końcu ich związku. W końcu takie pogłoski mogą zaboleć. W każdym związku są wzloty i upadki, a w końcu kłamstwo powtórzone wiele razy staje się prawdą. Teledysk pokazał, że Sławomir i Kajra bardzo się kochają i nie zamierzają kończyć niemal 13 lat małżeństwa i wręcz filmowej historii miłosnej.

Kajra pracowała w jednym z amerykańskich barów jako kelnerka. Sławomir pojechał do USA na warsztaty. Choć nie mógł oderwać wzroku od pięknej dziewczyny, nie rozpoznał w niej koleżanki z dawnych lat. "Sławomir miał warsztaty, a ja po prostu pojechałam do roboty jako kelnerka. Gdy się tam spotkaliśmy, Sławomir mnie po prostu nie poznał! Zagadał do mnie w knajpie po hiszpańsku. Ja mu dałam pierogi, a on zostawił mi ogromny napiwek. Może było mu wstyd" - opowiadała niegdyś aktorka w "Fakcie". Po powrocie do Polski wspierali się wzajemnie i doradzali w sercowych problemach, aż w końcu zrozumieli, że nie mogą bez siebie żyć. Para wspólnie wychowuje syna Kordiana, który przyszedł na świat we wrześniu 2016 roku. Więcej zdjęć pary znajdziecie w naszej galerii na górze strony.