Sylwestrowa noc za pasem, a co za tym idzie, rok 2023 został pożegnany. Z tym wyjątkowym czasem wiąże się masa atrakcji i wydarzeń organizowanych przez różnego rodzaju media. Radio RMF FM postanowiło przygotować niecodzienną niespodziankę dla wszystkich fanów zespołu Kwiat Jabłoni. Na Nowy Rok zapowiedziano program prowadzony przez tą właśnie grupę. W studiu pojawił się jednak sam Jacek. Dlaczego zabrakło Kasi? O wszystkim dowiedzieliśmy się z facebookowego konta RMF FM.

Kasia Sienkiewicz nie dotarła do studia RMF FM. Wiemy, co się wydarzyło

RMF FM postanowiło przygotować iście muzyczną niespodziankę dla wszystkich fanów rodzeństwa z zespołu Kwiat Jabłoni. Członkowie grupy w Nowy Rok mieli poprowadzić wyjątkowe, popołudniowe wydanie programu. Między godziną 15.00, a 17.00 w studiu zaplanowano wizytę Kasi Sienkiewicz i Jacka Sienkiewicza. Uzdolnione rodzeństwo miało uświetnić ten pierwszy dzień 2024 roku, wykonując swój najnowszy singiel "Szczęśliwego Nowego Roku!" i czytając noworoczne życzenia. Plany pokrzyżowała jednak nieobecność wokalistki.

Jacek z Kwiat Jabłoni śle wam najpiękniejsze noworoczne życzenia! A właśnie teraz możecie słuchać jego specjalnego programu na antenie RMF FM! PS. Pozdrawiamy chorą Kasię, która nie mogła dotrzeć do naszego studia! - wyczytaliśmy w mediach społecznościowych radia RMF FM.

Kwiat Jabłoni rozdzielony w Nowy Rok. Rodzeństwo odziedziczyło muzyczny talent po ojcu

Kasia i Jacek Sienkiewiczowie, czyli członkowie grupy Kwiat Jabłoni, to dzieci Kuby Sienkiewicza. Mężczyzna lata temu zdobył ogromną popularność dzięki Elektrycznym Gitarom. Jak widać, muzyk przekazał swój talent dalej i wiedział, jak zarazić pasją do śpiewu. Kwiat Jabłoni to zespół, który wykonuje muzykę z gatunku folk-pop połączoną z elektrycznymi brzmieniami. Grupa powstała w 2018 roku i niemal natychmiast zyskała całkiem sporą rzeszę fanów. Jeden z największych hitów zespołu to "Od nowa". Na chwilę obecną utwór ma aż ponad osiem milionów wyświetleń w serwisie YouTube. W tym przypadku można mówić o prawdziwym sukcesie.

Kwiat Jabłoni fot. KAPIF.pl