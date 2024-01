Golcowie przechodzą kryzys w związku? Jest komentarz Edyty

Ponad 23 lata - tyle w związku małżeńskim są już Edyta i Łukasz Golcowie. Para pobrała się w 2000 roku i od tej pory tworzy naprawdę zgrany duet nie tylko w życiu osobistym, ale również na scenie. Wieści o rzekomym kryzysie były dla fanów niemałym zaskoczeniem. W sieci pojawiało się coraz więcej informacji o sąsiadach skarżących się na głośne kłótnie. Głos w tej sprawie w końcu zabrała bezpośrednio zamieszana Edyta Golec.

REKLAMA

Zobacz wideo Bracia Golec szczerze jak nigdy. Będziecie w szoku, co powiedzieli o raperach

Edyta Golec skomentowała plotki o rozwodzie z Łukaszem

Wokalistka udzieliła Pomponikowi wywiadu, w którym wyjaśniła całe zamieszanie. - W tym roku będziemy obchodzić 24. rocznicę ślubu, jesteśmy szczęśliwi. Zaprzeczamy wszystkim donosom, że coś się dzieje, że jakaś katastrofa u Golców. Jestem wdzięczna losowi, za to, że udało się nam spotkać, że nasze dusze się spotkały, że łączy nas bardzo wiele - tradycja, wychowanie i miłość do muzyki, że mamy wspaniałe dzieci, tworzymy piękną rodzinę, to jest bezcenne. To jest najpiękniejsza nagroda, jaką mogłam sobie w życiu wymarzyć - wyznała. Później opowiedziała o podziale zysków w zespole. - To było na szczęście od początku między chłopakami ustalone. Co, kto wkłada, tyle wyciąga - to jest umowa między nimi (...) - skwitowała Edyta.

Edyta i Łukasz Golcowie Golcowie się rozwodzą? Edyta komentuje plotki o kryzysie z Łukaszem. Fot. KAPiF.pl

Jak Edyta Golec łączy karierę z wychowywaniem dzieci? Są bardzo wyrozumiałe

Kobieta w tym samym wywiadzie opowiedziała również o swoim wewnętrznym konflikcie, który dotyczył pogodzenia kariery z opieką nad pociechami. - Rozmawiałam z dziećmi na ten temat. Moje dzieci mnie bardzo mile zaskoczyły, bo powiedziały tak: - Mama, ale zobacz, niektóre dzieci mają tak, że ich rodzice wyjeżdżają na pół roku gdzieś do Holandii, Szwecji, czy Anglii do pracy. Nie mają taty przez trzy miesiące, a wy jesteście praktycznie na miejscu, głównie przez weekendy was nie ma. Róbcie to, co kochacie, my się cieszymy jak wy jesteście szczęśliwi - chwaliła się zadowolona. Golec uOrkiestra od 25 lat jest na scenie i jak widać, nie zamierza z niej schodzić. Zespół można było zobaczyć na Sylwestrowej Mocy Przebojów. ZOBACZ TEŻ: Dawid Kwiatkowski na scenie sylwestra Polsatu zdecydował się na miłosne wyznanie. Chwilę później przepraszał