Katarzyna Cichopek ostatnio w filmiku z różnymi jej momentami z 2023 roku, pokazała m.in. kadr z Maciejem Kurzajewskim z wakacji. Uwagę internautów przykuło to, że na jednym z kadrów pozuje w taki sposób, jakby chwaliła się pierścionkiem, który ma na serdecznym palcu. Media stwierdziły, że to pierwszy kadr z dnia, w którym prezenter poprosił ją o rękę, bo do tego miało dojść podczas jednego z ich urlopów. Póki co celebryci nie potwierdzili tej wiadomości, ale o zaręczyny zakochanych, został zapytany właśnie Marcin Hakiel. Co powiedział tancerz? Osoby, które pamiętają jego ostatnie wywiady, mogą być zaskoczone. Po raz pierwszy od dawna, gdy mówił o Cichopek, nie powiało chłodem.

Marcin Hakiel zapytany o zaręczyny Cichopek i Kurzajewskiego. Był oszczędny w słowach

Marcin Hakiel mówił niedawno, że chciałby już nigdy nie rozmawiać z Katarzyną Cichopek. Choć byli małżonkowie nie mają już kontaktu, tancerz jest cały czas pytany o byłą żonę. Tym razem skontaktowała się z nim redakcja portalu ShowNews z prośbą o udzielenie komentarza na temat prawdopodobnych zaręczyn swojej byłej żony. "Szczęścia na nowej drodze życia" - skwitował krótko Marcin Hakiel.

Hakiel unieważni kościelny ślub z Cichopek?

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się ślub Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. Tymczasem ostatnio Marcin Hakiel zapytany też był o to, czy rozważa unieważnienie swojego kościelnego ślubu z gwiazdą "M jak miłość". Tym bardziej, że od jakiegoś czasu jest w szczęśliwym związku z Dominiką. Na razie nie mówi nie. - Dowiadywałem się, jaka to jest procedura, nie będę ukrywał, ale nie miałem czasu, żeby się tym zająć. Nie mam takiej decyzji podjętej, czy tak, czy nie. Prosiłem panią mecenas, żeby mi to przedstawiła i nie jest to jakieś bardzo zawiłe - powiedział Pudelkowi. A jednemu z fanów odpisał niedawno zaś na pytanie o powiększenie rodziny. "Im więcej dzieci, tym więcej zabawy!" - wypalił tancerz, któremu często w sieci rozwiązuje się język.

