Kuba Szmajkowski tym razem wystąpił na "Sylwestrowej mocy przebojów" Polsatu. Tymczasem na konkurencyjnej imprezie TVP2 w Zakopanem, Justyna Steczkowska zaśpiewała po raz pierwszy na żywo swój najnowszy numer, z którym chciałaby jechać w 2024 roku na Eurowizję. Mowa o piosence "Witch-er Tarohoro". Utwór jest bardzo ciepło przyjęty w internecie, a co sądzi o nim 21-letni Kuba Szmajkowski, który też chciałby kiedyś stanąć na eurowizyjnej scenie? Zapytaliśmy go o to.

REKLAMA

Zobacz wideo Kuba Szmajkowski bohaterem skandalu. Zdradza, kto go wspiera

Justyna Steczkowska zachwyciła Kubę Szmajkowskiego i internautów

Nowy eurowizyjny numer Justyny Steczkowskiej powstał we współpracy z Hotelem Torino – autorami odpowiedzialnymi za "Somebody" Sary James czy "Superhero" Viki Gabor. Podczas "Sylwestra z Dwójką" piosenkarka pokazała, że czuje się w nim bardzo pewnie, czym zachwyciła widownię. W internecie przeważają pozytywne opinie na temat jej nowego singla. "Justyna na Eurowizję! Co za ogień na scenie", Jak ta piosenka nie będzie nas reprezentować na Eurowizji, to tracę wiarę w ludzkość, od 40 minut słucham bez przerwy", "Polska po tylu latach nareszcie się doczekała prawdziwego utworu godnego Eurowizji" - pisali fani w internecie. Kuba Szmajkowski również jest za tym, by Steczkowska miała szanse powrócić na Eurowizję po latach.

Kocham panią Justynę Steczkowską, od dziecka byłem jej ogromnym fanem i do tej pory jestem. Uważam, że jej nowy numer jest bardzo interesujący i bardzo ciekawy. Jeżeli byłaby taka opcja, to byłbym jak bardziej za, żeby reprezentowała nasz kraj na Eurowizji - wyznał Kuba Szmajkowski Plotkowi.

"Sylwester z Dwójką". Justyna Steczkowska tłumaczy się z udziału

Tuż przed "Sylwestrem z Dwójką", Justyna Steczkowska wytłumaczyła swój udział w imprezie TVP. "Ponieważ duże stacje komercyjne od wielu lat nie grają moich piosenek, postanowiłam przyjąć zaproszenie na Sylwestra i zagrać wam 'Witch-er Tarohoro' na żywo z nadzieją, że zrobi na was dobre wrażenie i pomożecie mi przeżyć Eurowizję raz jeszcze po prawie 30 latach" - napisała w sieci. Przypomnijmy, że artystka pierwszy raz próbowała swoich sił na Eurowizji w 1995 roku. Wtedy na festiwalu w Dublinie zdobyła 18. miejsce z piosenką "Sama". Czy w tym roku uda się jej wrócić na eurowizyjną scenę i bardziej podbić serca publiczności? Trzymamy kciuki!

Justyna Steczkowska w 'The Voice of Poland'. Fot. Kapif.pl